O buraco é bem mais embaixo Se alguém perguntar a Michael Maness, diretor de novas tecnologias do Grupo de Mídia Gannett, sua opinião sobre a crise econômica vai ouvir uma versão diferente. Nem bolha imobiliária, nem de papéis obtusos produzidos em Wall Street. Maness falará de 1999. Em 1999, o mundo mudou completamente e ninguém percebeu. Foi quando um número crítico de pessoas em todo o mundo começou a usar a internet. Ninguém percebeu que a mudança era relevante porque, com tantos online e sem infraestrutura adequada, a rede ficou lenta à beça. Era muita linha telefônica e modem. Depois, veio a crise das ponto com, a quebra da Bolsa, e ficou mesmo parecendo para alguns que a tal de internet era coisa passageira. Maness acha que há muito o que se aprender observando o gráfico da bolsa de valores americana nos últimos dez anos. Após a quebra das ponto com, entre as primeiras empresas a se recuperarem do susto estava aquela na qual ele trabalha como executivo, a Gannett, dona do jornal USA Today. Também estava lá a Ford, que vendia veículos utilitários aos milhares por dia. No ano 2000, a Kodak vendeu US$ 2 bilhões em filme, mostrando-se saudável para o século que vinha. A Sony, sinônimo de eletrônicos de qualidade e bom design, via suas ações subirem. E a indústria fonográfica, que por um período pareceu terrivelmente ameaçada pelo sistema de trocas de música Napster, mostrava-se capaz de vencer os "piratas" na Justiça. Até 2003 mais ou menos, essas empresas compõem a lista das campeãs da bolsa. A Apple vinha de uma longa década de baixa no mercado. A Toyota, que investia muito em veículos híbridos semi-elétricos, parecia estar jogando dinheiro fora. Em 2008, a Kodak vendeu US$250 milhões em filmes. Este ano, venderá menos. Os executivos da Ford têm real medo de falência. A Sony, a um tempo sinônimo de música portátil, se perdeu. Aquelas empresas cujas ações subiram imediatamente após o crash das ponto com são as que estão em situação mais séria. A crise das ponto com foi resultado de parca infraestrutura tecnológica e especulação financeira. Mas o mundo já tinha mudado. Os primeiros MP3 começaram a ser trocados online em 99. Só em finais de 2003, início de 2004, as vendas de CDs nos EUA começaram a cair. Em 2005, as vendas de MP3 pela internet ultrapassaram a de CDs. A revolução primeiro se insinua discreta mas, quando vem, é repentina. Entre 1999 e 2003, tudo parecia sob controle. Aí, em 2005, o negócio fonográfico tinha tornado-se outro. Para Maness, estamos vivendo várias revoluções como esta. Uma é no setor de automóveis: o negócio está para mudar total e completamente. Outro é na mídia. E no cinema. Na fotografia, já aconteceu. Na telefonia celular, está ocorrendo. Um setor após o outro da economia está se dividindo em empresas que estavam preparadas e empresas que não estavam. Ao menos é assim nos EUA. O movimento se espalhará por todo o mundo. A crise tem origem no mercado imobiliário americano? Talvez. Mas ela esconde uma mudança mais profunda. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia