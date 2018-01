'O CAPITAL PODE SECAR UM DIA' ENTREVISTA

Quando não interagiam em dinâmicas de grupo e debates disputadíssimos sobre as vantagens de se investir no Brasil, os executivos conversavam, riam, bebiam e trocavam cartões perto da piscina.

"Reunimos um grupo pequeno porque isso torna toda a conversa muito relevante aqui. Em 30 minutos, travam-se negócios que podem ser importantíssimos para o mercado", diz Jose Marin, fundador da investidora IG Expansión e responsável por trazer o evento para o Brasil.

Entre os presentes, grandes empresas de investimento como a Redpoint e.ventures, Atomico, Valor Capital e Trindade Investimentos; e startups como Buscapé, Viajanet, Easyaula, Baby.com.br, OQVestir e Dafiti.

Ressaca. Aos risos, alguns participantes brincavam sobre a mudança de tom dos investidores em comparação com a edição de estreia, em 2012. "Ninguém tem caso de sucesso para contar mais?", brincou um. De certa maneira, o fórum reflete a situação desse mercado, que agora passa por um momento de "racionalidade" depois do período de "euforia", iniciado em 2010.

"Foi o ano da primeira onda de investimentos estrangeiros no País", lembra o investidor Everson Lopes, da Ideiasnet. "Muito investidor com dinheiro e poucas empresas para se aplicar o capital. Isso provocou o mercado. Vemos agora algo que era previsto: o retorno do montante investido. Os fundos querem realocar a verba ou vender a empresa." A Ideiasnet, desde janeiro de 2012, concluiu 13 vendas. "É um negócio cíclico", justifica.

Quem veio de fora, aprendeu que para investir no Brasil é preciso saber mais do que sobre samba e futebol. "O País é complexo. Os investidores se deram conta de que precisam estar aqui e entender como pensam os brasileiros. Aqui leva-se tempo para abrir empresas, impostos e custo de vida são altos e os negócios não são imediatos", diz Marin.

"No Brasil já há bons exemplos de startups, mas são poucos. O capital de risco aqui ainda é muito jovem e pequeno. Lá fora isso é gigante.", diz Carlos Pires, porta-voz da Atomico, investidora cirada pelo cofundador do Skype, Niklas Zennström. "O Brasil está entre as prioridades dos fundos do mundo. Em coisa de cinco anos, o Brasil, principalmente o Rio, vai se tornar uma outra coisa", acredita. "A nova grande empresa de sucesso pode surgir no Brasil e os investidores sabem disso."

O engenheiro Paulo Veras se aventura na internet desde 1995, com a Tesla, empresa que criava sites sob demanda. De lá para cá, viu muitos altos e baixos e, hoje, considera que o Brasil é dono do "ecossistema perfeito" para esse mercado, mas que essa "revolução", como chama a explosão de empreendedorismo online brasileira, "está só no começo". Atualmente Veras é dono do aplicativo 99taxis, criado em agosto de 2012, e que até agora não recebeu nenhum investimento apesar de ter 100 mil usuários.

Daniel Finus é o representante da FarFetch, site inglês de venda de roupas e acessórios. Lá fora, compras de roupa online chegam a 10% do e-commerce, aqui não passa dos 2%, o que evidencia o potencial. "O Brasil é sexy, está na moda. Não diria que é uma mina de ouro, mas já é uma de cobre", brinca.

Estudante de medicina, Florian Otto conheceu bem o Brasil trabalhando em hospitais em cidades como Salvador e Curitiba. Formado, decidiu encher o bolso no cargo de consultor de empresas no Rio de Janeiro. Quando cansou, articulou e bancou a criação do Groupon brasileiro e desde então não parou de crescer. Hoje, o alemão tem participação em 10 empresas, sendo oito delas nacionais.

A euforia com startups no Brasil acabou?

Muitas empresas aproveitaram a onda de investimento e gastaram o que não tinham, mesmo sem ter modelo de negócio viável. Empreendedor aqui tem de pensar que o capital pode secar um dia. O nível do empreendedor decaiu muito nos últimos tempos, Muita empresa faliu, mas eu acho isso bom, considero uma "limpeza de mercado".

Como é ter uma startup aqui?

Não precisam inovar. "Copycats", imitações de negócios que deram certo lá fora, podem ganhar mercado se souberem se adaptar porque aqui as coisas se espalham muito rapidamente, o Brasil é muito viral. Difícil é chamar a atenção de fundos de fora. Vence quem convencer o investidor de que, a longo prazo, é melhor estar aqui do que no Vale do Silício.

Estamos vivendo uma trajetória parecida com a dos EUA?

São diferentes. A mentalidade e as condições são bem distintas. O boom aqui se formou sozinho, sem necessidade de ajuda do governo, mas sobretudo pela condição da economia. Com capital em abundância, muita coisa nova surgiu, e hoje o Brasil passa por um período de amadurecimento. Os próximos anos serão fundamentais para o Brasil. / M.R.

