O cardápio do dinamarquês doido Todo mês, o chef dinamarquês Simon Lau, do restaurante brasiliense Aquavit (61 3369-2301), cria um menu degustação. Para novembro, Lau preparou um cardápio (R$ 165) franco-dinamarquês-brasileiro. Entre as sugestões, destaque para os camarões gratinados, servidos com aspargos e um divertido molho batizado de amazonoise, feito com redução de tucupi, acompanhado de farofa-d’água do Pará e folhas de jambu blanché. Para limpar o paladar, o chef servirá um sorbet de pitanga. Como sobremesa, a sugestão é a torta sarah bernhardt, que vem escoltada por uma musse de banana e um sorvete de banana caramelizada.