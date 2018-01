O caso Wordpress e o novo sexo seguro Uma ordem judicial assinada na 31ª Vara Cível de São Paulo no último dia 19 de março vem causando alguma comoção na internet brasileira. Enviada à Abranet (Associação Brasileira dos Provedores de Acesso à Internet), pede que se providencie o bloqueio de um blog específico localizado no Wordpress.com, um dos maiores provedores de blogs do mundo. Segundo a Abranet, para bloquear um blog naquele portal, só tem um jeito: impedindo o acesso ao endereço numérico, IP. Em palavras mais simples, só dá se for para bloquear o Wordpress.com inteiro. Mais de um milhão de blogs, entre eles vários milhares brasileiros. Os blogueiros não poderiam atualizar, tampouco poderiam ser lidos no Brasil. A princípio, a história parece simples. Uma repetição do caso em que para impedir a veiculação do vídeo de Daniela Cicarelli na praia, a Justiça ordenou o bloqueio do YouTube. Na prática, é mais complexa. Um festival de erros, incompreensões e talvez até mesmo um tanto de má fé por parte de todos os envolvidos. É uma história que começa com um casal jovem como tantos outros que, para abusar do clichê da web, numa tarde de luxúria se filmou durante o ato. Ou porque a relação desandou ou por qualquer motivo que não ficou claro, o vídeo foi parar no YouTube. É típico. A moça foi à Justiça para pedir seu bloqueio. Nem precisava. Seguindo sua própria política, a trupe do YouTube já o havia limado do sistema. Enquanto o filme estava no ar, o rapaz abriu um blog no Wordpress.com e inseriu o vídeo do YouTube ali. Há um motivo para esta coluna não publicar o nome do blog: revelaria o nome da moça. Não que adiantasse muito. Quem busca por ela no Google não encontra nada. Aparentemente, o susto de ter ido parar na Justiça e a rapidez de bloqueio do próprio YouTube foram suficientes para impedir que o filme se espalhasse. Tudo já estaria resolvido não fosse a ordem judicial desastrada. Erro número um. Era o tipo de problema que devia ser tratado com discrição. Mas ordem judicial é pública, lá estão o nome do réu (que publicou o vídeo) e da reclamante (a pobre moça). Ao invés de proteger a moça, a Justiça divulgou seu nome para quem tiver Google ou Orkut à mão procurá-la. De presto, a Abranet acusou o golpe e anunciou que, para cumprir a ordem, teria que tirar alguns milhares de blogs do ar. Só que não é verdade. Erro número dois. Dá para bloquear um blog só. A Justiça anda com um problema de credibilidade. Ordena o bloqueio de sites ou proíbe o uso eleitoral da rede, é antipática à internet e flerta com a censura na interrupção da conversa que flui na rede. Provavelmente para angariar simpatias dos usuários, a Abranet pintou um cenário negro. Foi desmentida por vários técnicos, incluindo aqueles do próprio Wordpress.com. O erro número 3 é achar que bloqueando um blog se resolve algo. O vídeo estava no YouTube. Continuaria lá não fosse a iniciativa do próprio YouTube de tirá-lo. Aparentemente, a atuação rápida do pessoal do YouTube fez com que o vídeo sumisse do mapa. Se demorasse tempo o suficiente para se espalhar, inúmeras cópias teriam sido feitas e publicadas em sites diversos. Nunca mais sairia da internet, não importa quantos sites a Justiça decidisse bloquear. E é onde caímos no maior de todos os erros. Erro número 5: permitir-se filmar. Lição número um para qualquer moça, seja na adolescência, seja já adulta. Filmar, não. É como usar camisinha: daquelas coisas que os pais têm a obrigação de dizer para quem começa a vida sexual. A não ser que a mocinha não se incomode em ver as imagens distribuídas para consumo público, melhor não permitir jamais que uma única foto seja tirada. Foto e vídeo digital vão parar no computador. No computador, a internet atrai que é uma coisa. Termina na rede. Sempre. E, aí, só sobrará aos juízes do Brasil uma única solução. Tirar a internet da tomada. Uma pista para eles: não conseguirão.