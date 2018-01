O Chi Fu em versão palacete Chi fu. Talvez você já tenha ouvido alguma menção a este restaurante da Liberdade, provavelmente ressaltando um (ou mais) dos três aspectos a seguir: a comida farta e por vezes surpreendente; o desleixo das instalações; a dificuldade de comunicação com os funcionários. Ir até lá, portanto, era uma espécie de aventura. Pois bem. Desde o início do ano, um desses traços característicos foi totalmente transformado. Depois de uma ampla reforma, o restaurante - o da Praça Carlos Gomes - aumentou de tamanho, mudou a aparência, ficou mais limpo, ganhou uma decoração um tanto exagerada. Enfim, virou um outro empreendimento e, segundo a casa informa, a filial da Rua Barão de Iguape foi vendida, passando para o controle de outra família chinesa. Se o ambiente está mais arrumado, o serviço também está diferente. As garçonetes tentam agora uma abordagem mais profissional e, em relação ao que era, até se esforçam para entender a língua portuguesa. Mas não que isso aconteça sem acidentes. Por exemplo. Ao ouvir a pergunta "o que você sugere para começar?", uma delas apanhou o menu e mostrou alguns pratos: "costelinha no sal, camarão no sal..." Comer sal, captou? Peça ajuda então das funcionárias mais jovens - em geral, elas falam um pouco melhor. Agora, o cardápio. São 201 itens, com muitas variedades de pratos de camarão, ostra, porco, etc. Repare que você vai encontrar um mesmo ingrediente grafado de diferentes formas e nem todos os pratos serão bem explicados no que diz respeito ao que vem na receita ou ao preparo. Nesse momento, é importante se orientar também observando o que pedem os clientes chineses (ainda a maioria). Gostando do aspecto, pergunte do que se trata. Em seis pratos provados, algumas coisas foram constatadas. Uma é que a cozinha é irregular, acerta melhor em alguns procedimentos, escorrega em outros. Outra: ir ao Chi Fu depois de já conhecê-lo melhor é sempre menos impactante. Mas divertido. O melhor da rodada, por incrível que pareça, foi o agrião chinês no alho, fresco, crocante. A sopa de vinagre e o camarão agridoce também estavam gostosos. Já a costela de porco ao molho de laranja veio à mesa quase sem sal, difícil de mastigar. O arroz com carne de porco e camarão, gorduroso, e a enguia com pimentões (de tão picante, sentia-se só a textura do peixe) também não empolgaram. As porções, é bom avisar, continuam imensas. E a quantidade paquidérmica de comida descrita acima, contando bebidas e serviço, saiu por R$ 46 por cabeça, em um grupo de quatro. Chi Fu Pça. Carlos Gomes, 200, Liberdade, 3112-1698 11h/16h e 18h/22h. Cartões: não aceita. Cardápio: 200 itens no menu, com especialidades ao estilo cantonês. Avaliação: a aventura é divertida. Vá de turma, para dividir vários pratos. Pois algumas coisas são boas, outras nem tanto.