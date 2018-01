O ciberpirata que driblou a Nasa Gary Mckinnon invadiu os computadores da Nasa, do Exército, da Marinha e do Departamento de Defesa dos EUA. Diz que procurava Óvnis Washington está prestes a acertar as contas com o ciberpirata que promoveu, entre 2001 e 2002, a maior invasão da história do país aos computadores do governo. O inglês Gary McKinnon poderá ser extraditado da Grã-Bretanha. McKinnon, de 40 anos, invadiu nada menos que os computadores da Agência Espacial Americana (Nasa), do Exército, da Marinha, do Departamento de Defesa e da Força Aérea dos EUA. Ele foi só preso em junho de 2005, em Londres. O criminoso, que se apaixonou por computadores aos 14 anos, apagou arquivos importantes e copiou um documento com nomes de usuários. Segundo o inglês, seu objetivo era buscar informação secreta sobre a existência de objetos voadores não identificados (Óvnis). O ciberpirata invadiu 97 computadores, disse estar arrependido, mas revelou ter ficado "surpreso" com a falta de segurança do sistema: "Nunca pensei em prejudicar a segurança, mas o fato de poder entrar sem digitar uma senha demonstra que não havia segurança." McKinnon garante que, quando praticou o crime, não tinha um interesse infantil por "homenzinhos verdes". "Acho, sim, que há equipamentos espaciais, ou pelo menos já houve (sob guarda dos EUA)", alegou. A extradição foi ordenada por um tribunal de Bow Street, em Londres, mas o ministro do Interior, John Reid, dará o veredicto final. Rumo a Guantánamo? McKinnon teme ser extraditado e enviado à base dos EUA de Guantánamo, em Cuba. "Não há provas de que os presos de Guantánamo sejam terroristas, e eu supostamente ataquei os militares", disse ele referindo-se a como seu ato de pirataria foi interpretado nos EUA. Há também o temor de que o ciberpirata acabe em uma corte militar nos EUA. Caso o inglês seja extraditado, poderá pegar uma pena máxima de cinco anos de prisão e multa de cerca de US$ 200 mil. Washington estima que localizar os problemas em seus sistemas para corrigi-los custou cerca de US$ 1 milhão. Os EUA não pediam a extradição de ciberpiratas que atacavam redes americanas no exterior. No entanto, o governo endureceu suas leis contra os crimes na área de informática desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.