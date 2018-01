O controle do PS3: igual, mas nem tanto O auditório lotado ficou em silêncio quando o presidente da Sony Computer Entertainment, Ken Kutaragi, finalmente revelou aos jornalistas o novo controle do PlayStation 3, durante a coletiva de imprensa da companhia, ontem, em Los Angeles, dois dias antes do início da Electronic Entertainment Expo (E3), principal evento do mundo dos videogames. Depois da onda de críticas negativas ao protótipo anterior, apresentado na última E3, em 2005, e logo batizado de "bananarangue" pela imprensa especializada, a fabricante do PlayStation resolveu voltar atrás: na aparência, o novo controle do PS3 é praticamente idêntico ao modelo "dual shock" de seu antecessor. "O que importa é o que está dentro dele", atiçou Kutaragi antes de revelar o último "segredo" guardado a sete-chaves pela companhia: de modo similar ao da rival Nintendo, o controle sem fio do PS3 também reproduzirá os movimentos do jogador na tela. "Na próxima geração será possível navegar na quarta dimensão", filosofou o chefão da SCE. A nova característica, no entanto, parece ter sido criada às pressas e só foi parcialmente incluída por enquanto em um único título para o novo console da Sony e apresentado durante a coletiva. Em Warhawk, é possível pilotar um caça apenas girando o controle para a direita, esquerda, acima, abaixo... Ao final da coletiva, o Link teve a oportunidade de botar as mãos no novo controle e experimentar demos de alguns dos games para PS3 que poderão ser jogados pela primeira vez durante a E3, a partir desta quarta-feira. Não só pelo inusitado, mas também por se tratar de uma versão ainda inacabada do jogo, a sensação que se tem ao "voar" em Warhawk é, a princípio, estranha, quando não desastrosa. Se você é daqueles que em jogos "normais" já se contorce todo para desviar de um obstáculo dentro da tela (tique que, até agora, não fazia a menor diferença prática), é bom começar a se conter se não quiser trombar com uma montanha ou coisa que o valha! Outra diferença que se percebe rapidamente ao segurar o novo controle é a sua leveza. Disponível nas cores prata e preto (que acompanham o console do PS3), o dispositivo traz ainda um novo botão central e um design ergonômico dos botões L2 e R2. Que vantagens reais podem sair daí, vamos descobrir nas próximas horas (quando é a vez de a Nintendo finalmente revelar o controle de seu superaguardado Wii) ou meses (quando surgirem novos títulos que façam uso da nova possibilidade).