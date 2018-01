O corrido dia-a-dia de um curioso jornalista

"Não conseguiria fazer tudo o que faço sem uma mãozinha da tecnologia. Não dá mais para viver sem ela." A frase soaria exagerada não estivesse na boca de um notório colecionador de fatos insólitos, extensamente acumulados na rede: o jornalista Marcelo Duarte. Ele é autor de 20 livros – oito deles da popular série O Guia dos Curiosos, que, segundo ele, é "uma leitura para toda a família, mesclando informação com diversão, ao estilo dos velhos almanaques". O público adora: iniciada em 1995, a série vendeu mais de 500 mil exemplares. Fora o sucesso, o Guia virou marca, dando origem a diversos filhotes – alguns, virtuais. A "cria" principal foi o site www.guiadoscuriosos.com.br, lançado em 1995. "Mas ele não reproduz o conteúdo dos guias; enfoca curiosidades do dia-a-dia. É atualizado diariamente e agrega informações e links sobre nossas outras iniciativas", explica. No final de 2007, foi a vez do TV Curioso, no canal de vídeos do portal iG. O programa de 30 minutos é exibido ao vivo pelo jornalista, toda segunda-feira a partir das 17 horas – via web. Na terça-feira passada, foi a vez do blog www.curioso.blig.com.br iniciar suas atividades. "Espero que se torne um catalisador de idéias inusitadas", torce Duarte, que comprou recentemente um Nokia N73 para alimentar o diário virtual de imagens e vídeos. Ele pretende atualizar o blog diretamente do celular. "O que me entusiasmou foi essa questão da interatividade: você posta um assunto e as pessoas já trazem novas informações." Duarte ainda se desdobra para apresentar, de segunda a sexta-feira, o programa Fanáticos por Futebol, a partir das 22 horas, e aos sábados o Você é Curioso?, das 10 horas às 11h30, ambos na Rádio Bandeirantes, de São Paulo. "O rádio é um meio até mais interativo que a internet: os ouvintes participam o tempo todo", diz. Na TV, Duarte apresenta o quinzenal Loucos por Futebol; na mídia impressa, participa às sextas com a coluna Fui, no Divirta-se, do Jornal da Tarde, e aos sábados com a página Curiocidade, no caderno Variedades, também do JT. A próxima mídia a ser desbravada é a de conteúdo específico para celular. "Já recebi três propostas. Nenhuma me agradou", revela. Tudo isso sem falar na relação com a família e filhos, bem como o trabalho na sua editora, a Panda Books. Para dar conta dessa movimentada rotina, Marcelo afirma não largar por nada seu "escritório móvel" – o celular. "Às vezes tenho vontade de cortar os pulsos!", brinca, citando o desespero quando seu servido de e-mail por algum motivo não funciona. Apesar das muitas facilidades trazidas pela rede, o jornalista contesta os que acreditam que fazer um trabalho como o seu se tornou uma atividade mais fácil. "Quando começo um livro desses, sempre tento encontrar as coisas que não estão publicadas em lugar nenhum", explica. E pensar que toda essa atividade incessante começou em uma simples sacada do gênero "curioso" – quando o jornalista demonstrou, em uma reportagem sobre filas bancárias, que uma lesma chegaria mais rápido ao caixa do que uma pessoa.