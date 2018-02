O 'elo perdido' da física O bóson de Higgs é como um elo perdido da ciência. Sua existência foi sugerida pela primeira vez em 1964, pelo físico britânico Peter Higgs, hoje com 82 anos. Por não acreditar em Deus, ele decidiu investigar qual teria sido o fator que fez com que diversas partículas dispersas no universo se unissem e ganhassem massa, dando início ao Big Bang. Pela teoria de Higgs, o tal bóson seria uma força invisível que permeia todo o universo. Ao interagir com ele, as partículas fundamentais teriam ganhado massa. Mas, ao contrário do ocorrido com prótons, nêutrons e elétrons, essa partícula prevista no Modelo Padrão da física não teve sua existência comprovada por experimentos científicos. Por isso, ela é o elemento que falta decifrar, também chamada de "partícula de Deus". Caso se comprove que os bósons de Higgs não existem, a teoria do Modelo Padrão teria de ser reescrita, o que poderia abrir caminho para novas linhas de pesquisa.