O fã que mudou a história da indústria dos games

Clifford Bleszinski é um dos nomes mais importantes na indústria dos jogos eletrônicos. Com apenas 33 anos, ele esteve envolvido com alguns dos games mais importantes do PC e agora, com Gears of War, é uma nova força no mundo dos consoles. Cliff, que sempre foi um gamer hardcore, começou em 1991, lançando um pequeno jogo de aventura para o finado MS DOS (The Palace of Deceit). Logo em seguida, ele fez um dos primeiros games para Windows a chegar no mercado (Dare to Dream). Sempre ligado à inovação, ele foi trabalhar em um novo estúdio de desenvolvimento de jogos, a Epic Games, que fez história a lançar seus jogos nos antigos serviços de BBS – um dos estágios da internet antes da chegada da web – em forma de demos. Se gostasse, o usuário pagava uma taxa que destravava outras fases do jogo. Foi assim que Tyrian – um clássico jogo de naves – e Jazz Jackrabbit – um game de plataforma similar a Sonic – fez a cabeça de quem jogava no PC, na época que o Windows 3.11 imperava. O grande salto de Bleszinski foi Unreal, um jogo de tiro em primeira pessoa que trazia uma história complexa e armamentos nunca vistos, como armas de energia e atiradores de gosma explosiva. As fases que ele criou se tornaram clássicas graças à engenharia cuidadosa de combate. Em vez das fases quadradonas e previsíveis de Quake, o maior concorrente de Unreal na época, as fases tinham um planejamento melhor, garantindo momentos mais intensos. Unreal também marcou época pois foi um dos primeiros jogos a usar Direct3D. No começo do Windows 95, isso era uma verdadeira revolução. Unreal foi o precursor de Unreal Tournament, um game que mudou para sempre a história dos jogos de tiro. Em vez de missões solitárias, Unreal Tournament se concentrou nos combates em grupo, via rede. O impacto foi tão enorme que Quake, que na época dominava, seguiu pelo mesmo caminho. Depois de algumas versões de Unreal Tournament, Bleszinski ajudou a criar uma ferramenta fundamental para os jogos de nova geração. O Unreal Engine 3, usado em quase 70% dos bons jogos de hoje, é um dos sustentáculos de Gears of War. Graças à ferramenta, Bleszinski conseguiu concentrar seus esforços na criação de Gears, que é um grande jogo multiplayer – para vários jogadores – e ao mesmo tempo um bom jogo solitário.