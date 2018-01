O filho francês do Due Cuochi Já está definido o ponto onde vai funcionar o bistrô de Paulo de Barros e Ida Maria: o lugar do extinto Odeon, na Rua Jerônimo da Veiga, 30, Itaim Bibi. O endereço caiu sob medida para os proprietários do italiano Due Cuochi, que fica a poucos metros dali. Ainda não há data prevista para a inauguração, mas a ideia é oferecer um cardápio francês nos mesmos moldes do menu da casa italiana. "Cozinha fácil de gostar", como diz Paulo de Barros.