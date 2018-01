O fim do Digg

Segundo o jornal The Wall Street Journal, a Betaworks pagou US$ 500 mil pelo Digg, valor irrisório comparado aos US$ 45 milhões que ele chegou a receber de investidores no passado. Ao AllThingsDigital, o CEO do Digg, Matt Williams - que deixará o cargo -, disse que o valor pago foi "significativamente maior".

Kevin Rose deixou o Digg em 2011 e hoje trabalha no Google. Ele foi considerado um garoto prodígio da internet numa era em que as redes sociais ainda não existiam. Rose chegou a ser retratado em uma capa da BusinessWeek em 2006. "Vocês foram pioneiros e mudaram para sempre a forma como compartilhamos conteúdo. Do fundo do coração, obrigado", escreveu Rose no Google Plus, se referindo a sua antiga equipe. "Digg on."