O futuro da publicidade na tela do seu celular

Há um mundo de possibilidades no que poderia se classificar como "publicidade móvel", ou seja, aquela que é capaz de impactar o consumidor invadindo – de preferência com elegância – os aparelhos eletrônicos que todos carregamos para cima e para baixo. Não só os celulares, mas principalmente eles. Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios desta segunda. Em 31 de março, o Link trouxe uma entrevista com a presidente da Mobile Marketing Association (MMA), uma organização sobre propaganda no celular que reúne anunciantes, operadoras e agências de publicidade em todo mundo e acabava de se estabelecer no Brasil. Laura Marriott defende a criação de regras que definam como as pessoas podem receber as propagandas e se elas vão fazer isso de forma voluntária, bem como se elas poderão optar por não recebê-las. Além disso, também haveria regulamentação sobre a distribuição de conteúdos gratuitos junto com o anúncio. Muitas agências criam ainda games com download gratuito com forma de popularizar as marcas de seus clientes. É a chamada propaganda indireta! Já outros publicitários investem nas promoções por celular. Um bom exemplo é o da operadora Visanet que para incentivar o uso do cartão de crédito em cidades pequenas e médias, mais distantes das capitais, criou em 2006 uma promoção que dava ringtones para quem realizava transações com os cartões da companhia. Mas a coisa não para por aí. De olho na publicidade online o Google que não é bobo nem nada já se prepara para invadir o nosso celular e lançar até o final de 2008 o software móvel Android. O objetivo da iniciativa é que as pessoas usem cada vez mais a internet, seja em computadores ou em celulares. Graças ao amplo alcance dos seus sistemas de publicidade online o Google será o grande beneficiado. Mas como que o Google vai ganhar dinheiro com isso? Em uma palavra: AdSense. Principal fonte de receita do Google, o AdSense relaciona os anúncios com os conteúdos apresentados nas páginas de um site. O grande "detalhe" por trás de tudo isso é que segundo previsões da Kelsey Group o mercado publicitário online mundial renderá US$ 147 bilhões em 2012.