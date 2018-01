O futuro das rádios online Enquanto deputados e senadores brigavam para decidir se aprovariam ou não o pacote econômico de George W. Bush, aqui nos EUA, uma outra lei mais discreta chegava ao congresso. Dependendo de se fosse aprovada ou não, poderia destruir o negócio das rádios online em todo o mundo (sim, leis americanas têm esse tipo de poder sobre a internet). A lei passou e sites como Pandora e Last.fm continuarão no ar. Mas, nesse meio tempo, várias rádios menores em todos os EUA fecharam as portas. Apenas as grandes sobreviveram. E o problema era copyright. Quem decide o preço pago por música tocada numa rádio, nos EUA, é o Copyright Royalty Board, um conselho vinculado ao Poder Legislativo. Em maio de 2007, eles determinaram que rádios online teriam de pagar às gravadoras US$ 0,0014 por música tocada a partir de 2008 e US$ 0,0019 de 2010 em diante. Considere-se que, em 2006, o valor era de US$ 0,0008 e dá para ter uma noção do tamanho do aumento. A soma corresponde aos direitos pela gravação, não pela autoria da música. Neste ano, a maior de todas as rádios online, a Pandora, fará US$ 25 milhões brutos. E deveria às gravadoras US$ 18 milhões. O resultado? Depois de pagos os impostos e os direitos de autoria das composições, não resta nada. Todos iam fechar as portas. Como o mercado americano é o maior mercado para as rádios online, como é onde está o dinheiro a ser feito, ninguém teria condições de montar um negócio do tipo. Sobrariam os piratas. Mas o Congresso, após uma campanha liderada pela trupe da Pandora e apoiada pela NPR, Rádio Pública Nacional dos EUA, que veicula sua programação online, reviu a decisão do conselho. Tal decisão não nasceu do nada. Durante 48 dias, foram ouvidos especialistas no assunto. Os testemunhos nas audiências públicas e os documentos e análises que apresentados tiveram por resultado um relatório de 14 mil páginas. Audiências ‘públicas’, claro, mas as gravadoras têm muito dinheiro, as rádios online não têm tanto. Pois bem: tropas de advogados, analistas, especialistas e tudo o mais foram contratados para defender o aumento. Não é à toa que, para o conselho, as gravadoras pareciam mais do que certas. A história complica: nos EUA, rádios AM e FM são consideradas isentas de taxas pelo copyright da gravação. Pagam apenas a taxa pelos direitos de autor da música. Então rádios online pagam (muito) mais do que rádios cá de fora. São discriminadas. A lei não entende como tratá-las. E as gravadoras se aproveitam. E há uma esquizofrenia em todo esse processo: preocupadas com a perda de receita pela venda de CDs, gravadoras buscam novas fontes de renda. E querem sugar tudo quanto for possível. Ao fazê-lo, eliminam a viabilidade de um negócio que vai favorecê-las no fim das contas. Sem negócios viáveis, a alternativa são as rádios e músicas piratas. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia Obamania! Que Obama está inovando com o uso de tecnologia em sua campanha, já foi dito por aí. Mas essa é diferente: seus assessores compraram espaço de propaganda em 18 games do Xbox, da Microsoft, como Nascar 09, NBA Live 08 e até o Incrível Hulk. As propagandas aparecem no cenário, em outdoors, e têm data de validade. Depois do dia da eleição, somem. Santo recall Os radicais muçulmanos também estão de olho nos games: a Sony teve que atrasar o lançamento do jogo LittleBigPlanet, para seu PlayStation 3 na Europa e Américas. É que, perdido na trilha sonora, aparecem alguns versos do Corão. Um jovem muçulmano que o jogou torceu o nariz, publicou a história online. A Sony entrou em pânico com medo de protestos. O trecho está sendo cuidadosamente retirado.