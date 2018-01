O futuro dos livros na era digital

Editores, reunidos na 60ª edição da Feira de Livros de Frankfurt, o maior e mais importante evento editorial do planeta, que acabou ontem na Alemanha, acreditam que, até 2018, novas tecnologias como o e-book (livros eletrônicos) devem superar as obras em papel. "A chegada do livro digital é inevitável", afirmou Jürgen Boos, diretor da feira, lembrando que, já neste ano, 361 expositores incluíram e-books em seu mostruário. Leia a matéria completa no Caderno 2 desta segunda-feira. Em agosto, às vésperas da abertura da 20ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, o Link publicou uma reportagem especial sobre a interação entre tecnologia e literatura. Entrevistamos autores, editores, especialistas e pesquisadores, além, é claro, de pessoas apaixonadas por livros. E chamávamos atenção para a revolução silenciosa que estava criando novas formas de se consumir e fazer literatura. "A indústria do livro não pode repetir o erro da indústria fonográfica", alertava o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor do best-seller 1808, que narra de forma jornalística a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, há 200 anos. Mas, afinal, qual o erro a que Laurentino se refere? Clique aqui e descubra. E o livro de papel vai acabar? Poucos acreditam que sim. Mas, embora a maioria das editoras brasileiras mais importantes não ofereça e-books, eles já começam a ganhar espaço. Atualmente, no Brasil, 7% das pessoas que costumam ler livros baixam obras gratuitamente da internet - algumas de forma ilegal. Leia mais aqui. Apesar de ainda pequena, editores brasileiros temem a disseminação da pirataria de livros na web. "O grande ponto negativo da internet, no que diz respeito aos livros, é a possibilidade de que pessoas utilizem a rede para praticar a pirataria, violando direitos autorais e desestimulando a criação intelectual e artística." A afirmação do diretor-geral da editora Objetiva, Roberto Feith, resume a opinião do setor sobre a disponibilização de obras não autorizadas na rede mundial de computadores. Enquanto isso, o mais bem-sucedido escritor brasileiro, ao menos em termos de vendagem, Paulo Coelho, defende a distribuição gratuita de obras literárias na internet. "A pirataria é sobretudo uma forma de divulgar o trabalho", afirma. Em entrevista ao Link, ele falou sobre o futuro do livros na era digital. Paulo criou o Pirate Coelho, onde disponibiliza arquivos piratas, inclusive traduções de seus best-sellers globais. E para terminar, conheça a iniciativa da editora inglesa Penguim, que se uniu à empresa Six to Start, de games de realidade alternativa (ARG), para criar o projeto We Tell Stories. A iniciativa, apontada por muitos sites e blogs como inovadora, buscava recontar seis clássicos da literatura, entre eles As Mil e uma Noites, usando recursos digitais e da internet. O objetivo é ir além do formato tradicional do livro de papel. E no Japão, país pioneiro na popularização de novas tecnologias, uma das febres atuais é a literatura feita para celulares. Leia mais no Link e no Estadão.com: Kindle, da Amazon, inova, mas é barrado a não-americanos Editoras brasileiras vão oferecer mais audiolivros Internet renova a literatura do século 21 Harry Potter e o maior spoiler da história Polêmica em Frankfurt E-books são estrelas da feira do livro de Frankfurt