O futuro é wiki

Jimmy Wales é o criador do projeto de colaboração na internet de maior sucesso em todo o mundo. Em 2001, ele criou a Wikipédia (www.wikipedia.org), enciclopédia que permite a participação de qualquer internauta na sua construção. Segundo o serviço Alexa, é o oitavo site mais visitado do mundo. A enciclopédia deve receber pelo menos 684 milhões de visitantes este ano. Ela tem 75 mil colaboradores ativos (que não recebem nada pelo trabalho), com mais de 10 milhões de verbetes em mais de 250 línguas. No próximo dia 10, Wales vai participar de um evento em São Paulo sobre conhecimento livre, que marcará a chegada da Wikimedia (organização sem fins lucrativos responsável pela Wikipédia) no Brasil. Em entrevista por telefone, ele disse acreditar que "o modelo de wiki pode ser aplicado em muitas áreas. Acho que vão acontecer muitas coisas interessantes em vídeo e música nos próximos anos". Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios deste sábado. Quando Jimmy Wales fundou a Wikipédia em 2001 e chamou o site, que na época continha somente uns poucos itens, de enciclopédia livre, pouca gente o levou a sério. Hoje em dia, com mais de 2 milhões de verbetes só em inglês, a Wikipédia é uma importante referência para milhões de usuários da internet, embora nem sempre seja confiável. Desde 2005, porém, a Wikipédia foi abalada por uma série de escândalos, quando se descobriu que governos, grandes empresas e pessoas comum estavam colocando informações erradas, ou discutíveis, em alguns verbetes. Conheça aqui um dos primeiros casos do gênero que se tornou público. O Google que não é bobo não tardou muito a lançar o Knol (http://knol.google.com/k). O novo produto da empresa é uma Wikipédia pessoal de cada usuário que tenta evitar armadilha da credibilidade e com ranking de reputações. Saiba mais sobre o Knol aqui.