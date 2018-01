O futuro está na ponta dos dedos?

Desde o lançamento do iPhone, em 2007, as telas sensíveis ao toque viraram mania. Multiplicam-se os celulares e as câmeras touchscreen e computadores que podem ser controlados com a ponta dos dedos. Até o mais "hypado" dos eletrônicos atuais, o netbook, abraçou a tendência. No início de março, durante a CeBIT, na Alemanha, a fabricante taiwanesa Asus, pioneira na produção desses portáteis econômicos, mostrou um EeePC 701 adaptado à tecnologia touchscreen. À avalanche de produtos touchscreen em Hannover – que, além do Eee PC, incluiu novos navegadores GPS e e-readers e o smartphone HTC Magic – seguiu-se o anúncio do "upgrade" do desktop Dell Studio One. O "all-in-one" ganhou tela sensível ao toque e software com capacidade multitouch. Desde o ano passado, a HP comercializa no Brasil o desktop HP Touchsmart, testado nesta edição junto com outros lançamentos touchscreen. Na CES (Consumer Electronics Show), em janeiro em Las Vegas, a HP apresentou um notebook sensível ao toque, ainda não disponível no País. A sensibilidade ao toque também é característica esperada em lançamento que a Apple deverá anunciar nesta semana: especula-se que esteja preparando um netbook multitouch, capaz de reconhecer mais de um toque ao mesmo tempo, tecnologia patenteada pela empresa de Steve Jobs. "Temos total confiança no futuro das interfaces touchscreen, e a GPU (hardware que promete tornar mais fluida a exibição de imagens nas telas sensíveis) está no coração da mudança", afirmou Ujesh Desai, vice-presidente de Negócios com GPU da Nvidia. Mas o que fez uma tecnologia nascida nos anos 1960 e já utilizada há décadas no comércio e nos setores bancário e de serviços se tornar algo tão atraente em pleno século 21? Por que só agora o touchscreen está chegando às mãos das pessoas? As telas sensíveis são a revolução definitiva da interface homem-máquina? É o que Link discute nesta edição.