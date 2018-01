O futuro terá 140 caracteres "Traduzir o Twitter para português é importante para crescermos no Brasil?", pergunta Evan Williams. Ele tem 36, é alto, magro, cabelo curto e carrega o semblante calmo de quem nunca abre sorrisos largos mas que também nunca cerra a cara. Williams não quer responder perguntas, quer fazê-las. É objetivo e tem pressa: o Twitter, seu sistema de microblogs, está crescendo em todo o mundo. E muito. Diariamente. Ao lado do Facebook, é uma das duas estrelas do momento no Vale do Silício. Williams também não é uma história típica no Vale. Ele tem dois sucessos - e poucos tiveram duas idéias que deram certo no mundo da tecnologia. O primeiro é o Blogger e seu site de blogs gratuitos, o Blogspot.com. No Brasil, no momento em que o portal Globo.com tentava se firmar, de presto comprou os direitos para o sistema. O Blogger, que hoje pertence ao Google, ainda é um fenômeno mundial. Agora ele é pai do Twitter. Após cadastrado, o usuário pode começar a seguir os passos de qualquer outro que esteja no sistema. Isto quer dizer que receberá as mensagens, os microposts, de todos que segue. Micro: 140 caracteres, não mais do que isso. Williams não considera que seu sistema esteja pronto: a principal cobrança dos usuários é a possibilidade de formar grupos. Ou seja, ao lançar uma mensagem, ao invés de enviá-la para todos os seguidores, haverá a opção de envio apenas para seus familiares. Ou para os colegas de trabalho. Outra dificuldade é encontrar pessoas. Não há um método fácil para descobrir quem está lá dentro. O resultado é que o Twitter formou ilhas de pessoas que falam entre si mas estão isoladas umas das outras. O sistema é grande no Japão. Também é grande no Brasil. E em algumas regiões dos EUA. Mas nem todos sabem que o usuário algore existe e é realmente o ex-vice-presidente dos EUA. Naqueles lugares onde há muitos twitando, Evan já percebe seu sistema ficando particularmente útil. É o caso de San Francisco, capital honorária do Vale do Silício. Um dia desses, ele passeava pela Mission Street quando percebeu uma estranha movimentação de helicópteros. Digitou Mission Street e helicopters na busca do Twitter – e alguém já tinha escrito sobre um incêndio acontecendo alguns blocos à frente. No dia das eleições, Evan fez seus técnicos criarem uma página especial que mostrava tudo o que todos estavam escrevendo sobre o processo. A cada segundo, uma meia dúzia de frases curtas novas. Era como ter o dedo no pulso da nação, ver o que milhões de americanos diferentes pensavam e sentiam naquele momento. Durante os ataques terroristas a Mumbai, o Twitter estava lá e reféns o usaram para dar notícias. Alguns jornais afirmaram que o governo indiano chegou a preocupar-se, imaginando se os terroristas também não estariam lendo. Se houve isto, ninguém reclamou. Mas Evan de presto interrompe: nem tudo no Twitter é confiável. Lá está a coleção do que pessoas estão escrevendo. Pode ser verdade, pode não ser. Não estava em seus planos pensar em arranjar uma fonte de renda para o Twitter antes de 2010. A crise mudou tudo. No Japão, já testam anúncios – mas ele não gostou do resultado. Está lapidando um modelo de negócios que não envolve anúncios e que deverá ir ao ar no primeiro ou segundo trimestres do ano que vem. Faz apenas alguns dias, a turma do Facebook tentou comprá-los. Evan Williams não vendeu. "Isto aqui", ele diz, "está apenas começando. Ainda vai ser muito maior do que os blogs".