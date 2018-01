O Google que conhecemos já não é o mesmo O que significa quando um dos fundadores do Google, Sergey Brin, sobe no palco vestindo os óculos digitais - um dos símbolos do futuro que nos espera -, e transforma em espetáculo a abertura do evento anual de desenvolvedores da empresa? E não foram só os óculos. Na mesma apresentação, o Google fez diversos anúncios importantes (mais informações acima) e lançou dois produtos de hardware: o primeiro tablet com a sua marca, o Nexus 7, produzido pela Asus, e o primeiro eletrônico criado e produzido pelo próprio Google, o Nexus Q.