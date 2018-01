O grande filão dos serviços móveis está nas apostas Nem conteúdos segmentados ou mensagens multimídia. O grande filão dos serviços móveis está mesmo é nas apostas online, segundo divulgou relatório da consultoria Juniper Research. O estudo projeta que o valor total de apostas, que deve ser de US$ 2 bilhões neste ano, pode saltar para mais de US$ 23 bilhões até 2011. O crescimento de mais de 1000% em cinco anos é atribuído ao aumento na oferta de sorteios e loterias móveis, que devem corresponder a quase 41% dos gastos com a jogatina móvel, incluindo promoções, sorteios e apostas envolvendo esportes até o princípio da próxima década. Outra vantagem é a possibilidade da ação por impulso, já que o usuário sempre está de posse de seu aparelho celular, o que permitiria realizar uma ação em qualquer lugar e a qualquer hora. A única restrição, alerta a Juniper é a legislação: vários mercados móveis dinâmicos, como os EUA, impõem restrições à realização de jogos por redes de transmissão de dados. A Juniper prevê que os mercados mais aquecidos são os da região Ásia-Pacífico, cujas apostas em redes móveis devem saltar de US$ 966 milhões neste ano para US$ 8,8 bilhões em 2011. A Europa é o segundo maior mercado, que deve saltar de US$ 950 milhões em 2006 para US$ 7,9 bilhões em 2011. Mesmo assim, o impulso para a realização das apostas é grande e, usuários potenciais é algo que não deve faltar: segundo outro estudo, desta vez da empresa de pesquisas Pyramid Research, existem cerca de 2,6 bilhões de usuários de telefones celulares em todo o mundo, número que deve chegar a 3,5 bilhões até 2010.