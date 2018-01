O guru da nova 'comida autêntica'

Desde 1965, tudo que é cultivado pelo fazendeiro americano Eliot Coleman é orgânico. Quando muita gente ainda achava que pesticida era uma coisa boa, o autor de The New Organic Grower (Chelsea Green, 1989) já defendia a volta às técnicas simples de plantio. Guru do chef Dan Barber, e autoridade no tema, Coleman foi diretor da Federação Internacional de Agricultura Orgânica, mas agora segue nova direção: a da authentic food (comida autêntica). Para ele, os orgânicos já não representam ingredientes saborosos e puros. Ele conversou com o Paladar de sua fazenda, Four Seasons Farm, no Maine. Veja também: Império foodie contra-ataca Segredos da fazenda O mais orgânico de todos os chefs Garimpeiros verdes Saborosos, fortes, bonitos Slow food e comidas orgânicas conversam - e Neide Rigo faz o intermédio Mais espaço (e sabor) para os orgânicos em Curitiba A produção em larga escala significa o fim do orgânico verdadeiro? Diminuir o uso de defensivos é uma boa coisa, mas suspeito que a qualidade desses ingredientes, vendidos como se fossem um relógio suíço caro, se assemelhe mais a uma cópia desse mesmo relógio. Porque o senhor adotou o conceito e o termo ‘comida autêntica’? Estava procurando uma palavra para substituir orgânico. Queria indicar o que nós, fazendeiros sérios, conhecemos como comida de verdade, cultivada por quem se importa e adota padrões que vão além do orgânico. E o que vai além? Quando o Departamento de Agricultura americano decidiu controlar o cultivo orgânico, criou-se uma lista de requisitos para a certificação. Pessoas que, como eu, já vinham fazendo isso havia anos – usando compostos vegetais e esterco como adubo, fazendo a rotação das culturas –, notaram que as exigências estavam muito aquém do ideal. Esse conceito não é radical? Novas ideias costumam parecer radicais. Hoje as pessoas são mais esclarecidas, mas quando ficou provado que pesticidas, antes considerados aliados milagrosos da agricultura, eram prejudiciais à saúde, foi algo chocante.