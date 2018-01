O hambúrguer de siri de Bob Esponja

Quem é fã de Bob Esponja e nunca teve vontade de provar o hambúrguer de siri da lanchonete do seu Siriguejo que atire a primeira folha de alface. Em homenagem ao Dia da Criança, Paladar pediu a Sergio Nakata, da Hamburgueria Nacional (R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 822, Itaim Bibi, 3073-0428), para materializar o sanduíche do desenho animado que está completando 10 anos. Ele fez o hambúrguer de siri com cheddar, alface e tomate. O "molho vermelho secreto", no caso, um rosé, chegou à parte. Para conferir o resultado, convidamos uma turma que entende de Bob Esponja e adora hambúrgueres. Lucas é o primeiro a morder. "Hum, hum. É bom", diz. As meninas provam e fazem cara de preciso-morder-de-novo. Guilherme, o menor, resiste. Maria garante: "Fica melhor com molho." Todos concordam. "Fiz um hambúrguer mais suave para as crianças", diz Nakata, que servirá o lanche neste fim de semana. Veja também: Receira de hambúrguer de siri Isabela Fidalgo Esguedelhado, de 9 anos: "Entre o hambúrguer tradicional e o de siri, prefiro o de siri com o molho especial." Lucas Leopoldo e Silva, de 12 anos: "Adoro siri. Pediria esse lanche às vezes, para mudar um pouco." Maria Aldrighi, de 11 anos: "Gostei. Mas sem molho fica com muito sabor de peixe. E colocaria mais queijo." Guilherme Fidalgo Esguedelhado, 6 anos: "Eu devoro qualquer carne. Ah, mas essa tem tempero. Pode fazer sem queijo?" Marina Ferraz Moreira, de 11 anos: "Pensei que não fosse conseguir comer. Mas é muito melhor ao vivo do que na TV." Elisa Vieira Pliopas, 11 anos: "Não gosto muito de siri, mas fiquei curiosa para provar. Ficou gostoso."