O Homem da Meia-Noite orienta foliões em Olinda-PE Um grupo de 18 jovens vestidos como o símbolo maior do carnaval de Olinda (PE), o clube carnavalesco de alegoria O Homem da Meia-Noite, que completa 76 anos, orienta foliões e promove um "correio da folia" no circuito da festa. De fraque e luvas, nas cores verde e branca, bigode e cartola, eles distribuem simpatia ao tirar dúvidas de turistas e lembrar os foliões para não depredarem o patrimônio público. Deles, de megafone na mão, quatro dão recados - desde alguém que se perdeu a paqueras que querem marcar encontro. A quem chama a alegoria de boneco gigante, eles corrigem: "O Homem da Meia-Noite não é boneco, é calunga (divindade secundária do culto banto), tem ligação a uma entidade, a uma devoção." O calunga famoso nasceu de uma dissidência com a troça Cariri e, na versão original, pesava 50 quilos e media 3,5 metros. O material usado hoje na confecção ainda pesa, mas tem pelo menos 20 quilos a menos.