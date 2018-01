O Joost pode ter um canal de música brasileira O serviço de IPTV (vídeo pela internet) Joost deve estrear um canal só com vídeos de música brasileira e que será fruto de parceria entre a gravadora Trama e a distribuidora Elo Audiovisual. Criado pelos mesmos programadores que inventaram o Skype e a rede de troca de arquivos Kazaa, o Joost é uma plataforma de distribuição de conteúdo em vídeos que usa o protocolo IP para chegar até o usuário e é proposto como um software para que redes de TV possam fornecer seus acervos para os usuários via internet. Ainda não há previsão de quando o canal entrará no ar. Por enquanto o Joost só está restrito a usuários convidados. O site do serviço pode ser acessado aqui.