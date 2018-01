O lado das lojas CARREFOUR - Informou por meio da sua assessoria que "possui um programa de formação dos vendedores da área de eletrônicos. Consideramos que os problemas observados tenham sido pontuais. A direção da loja já foi acionada para identificar as falhas mencionadas e trabalhar para reforçar o padrão de qualidade oferecido." CASAS BAHIA - Não respondeu à reportagem. EXTRA - Geraldo Monteiro, gerente operacional do Extra São Paulo, disse que a rede faz "treinamentos junto aos fabricantes de aparelhos" e lamenta que tenha ocorrido um "problema pontual" na unidade visitada pela reportagem. FAST SHOP - Por meio do seu diretor de vendas Edson Shimada, a especializada afirmou: "Temos um conceito de preocupação máxima em atendermos os clientes, antes, durante e depois da venda. Sempre buscamos oferecer o produto que melhor se encaixe ao perfil do cliente", disse. "Nosso segredo é ter vendedores especializados e treinados em cada uma das linhas de produtos", concluiu. FNAC - "Além do treinamento oferecido pelos fornecedores, ministramos também um treinamento focado em cada uma das marcas e modelos", afirmou Max Goís, gerente de vendas da Fnac Paulista. KALUNGA - Hoslei Pimenta, gerente da área comercial, disse que o treinamento é feito com apoio de empresas fornecedoras, como a HP, que promovem cursos de reciclagem e sobre novos produtos. LOJAS AMERICANAS - Por meio da sua assessoria de imprensa as Lojas Americanas afirmaram que vai "analisar os pontos detectados no levantamento e realizar um treinamento com seus funcionários para sanar as falhas e garantir um bom atendimento". MAGAZINE LUIZA - A rede afirmou que investe "pesado no treinamento dos mais de 13 mil colaboradores que a empresa possui, por acreditar na importância de oferecer oportunidades de aprendizagem à equipe". MISTERTECH - Segundo a loja, há um sistema de treinamento diário. E os problemas encontrados pela reportagem teriam sido causados pela inauguração recente da unidade. PONTO FRIO - "Temos uma equipe sabidamente especializada em telefonia (celulares) e estamos neste momento aprimorando e formando, junto com os nossos fornecedores, vendedores especializados nas áreas de informática e vida digital (áudio e vídeo)", afirmou Antônio Machado, gerente de vendas da rede. WAL-MART - Não respondeu à reportagem.