O mar está para peixe

Se você gosta de peixes e frutos do mar, prepare-se para comer bem nos próximos meses, porque a alta temporada está começando. Em outras palavras, aproveite o momento porque eles estão fartos, gordos e mais baratos - nessa época do ano, o preço dos pescados pode cair até 30%. A explicação para tanta fartura é simples: assim que as águas do mar começam a esfriar, os peixes passam a armazenar gordura e, no inverno, já estão gordos. Algumas espécies só são encontradas nos meses frios, como é o caso da tainha, que se aproxima da costa para a desova, fugindo das águas frias do Atlântico. Um dos pescados de preço mais em conta, a tainha aparece no cardápio dos restaurantes da cidade, assada ou grelhada. Com suas ovas se fazem duas iguarias, que também costumam entrar nos cardápios nos meses frios: o karasumi, da culinária japonesa, que combina ovas e nabos; e a italiana bottarga, preparação com as ovas prensadas e secas. Veja também: Trate a rainha com delicadeza Há vinhos em que os peixes 'nadam' com mais gosto Pescaria de forno e fogão Receita de anchova à mediterrânea (com batatas e ervas), do Rufino's Receita de tainha assada, de Beth Branco Receita de robalo recheado, de Bella Masano Receita de à la Bouillabaisse, de Erick Jacquin Esse é o melhor momento do ano para saborear o sashimi. "Ricos em gordura, os peixes ganham sabor e textura; quem come sempre percebe mais maciez e um leve toque adocicado", explica o sushiman George Koshoji, do Kosushi. Dos atuns gordos trazidos de Santa Catarina, alguns com mais de 100 quilos, se extrai o o-toro, a parte mais nobre do peixe - aquela faixa de carne clarinha, quase esbranquiçada e gorda, que envolve a barriga, as nadadeiras e o pescoço do peixe, vendida a peso de ouro. No Ceagesp e no Mercado Municipal, os peixeiros lembram que é hora de comprar o camarão-rosa, que fica mais barato entre junho e outubro, quando a pesca está liberada. ANCHOVA Carne escura e macia. Fica melhor assada (30 min) ou grelhada (20 min). Desmancha se for cozida em panela. ATUM Carne macia e vermelha. Em postas, após selado (2 min), faz bons pratos assados (10 min) ou grelhados (15 min, virando o peixe). BURI (olho-de-boi) Carne tenra e escura. Como o atum, é servido cru, em sashimis e sushis, ou quente. Fica ótimo assado no forno (20 min). TAINHA Carne branca, macia e versátil. No fogão, em filés, fica pronta em 15 min; no forno, 40 min; grelhada em papel alumínio, 30 min. CAMBUCU Carne levemente rosada. Dá bons sushis e sashimis, e vai bem ao forno (30 min). Na grelha, precisa de 20 minutos. BOAS BANCAS DE PEIXE DA CIDADE: Pescados Yamazaki: tel: 9748-8770 Renato Rabelo Batista: tel: 7686-3257 Peixaria Crescente (Mercado Municipal): tel: 3313-4572 Peixaria Morota (Mercado Municipal): tel: 3227-5998 RESTAURANTES: Shundi Tomodachi: tel: 3078-6852 Kosushi: tel: 3167-7272 Shin Zushi: tel: 3889-8700 La Brasserie (Erick Jacquin): tel: 3826-5409 Amadeus (Bella Masano): tel: 3061-2859 Beth Cozinha de Estar (Beth Branco): 3073-0354 Rufino's: tel: 3074-8800