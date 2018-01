Custando quase a metade do que o aparelho mais simples à venda quando foi lançado, o conversor de TV digital da Proview foi um dos responsáveis pela gradual queda dos preços, pois forçou os demais fabricantes a repensarem sua política de custos. Por ser mais econômico, era de esperar que o Proview tivesse menos recursos do que seus concorrentes mais caros. Pois aí veio a maior surpresa. O conversor é competente, pode ser atualizado via USB, oferece todas as conexões necessárias (composto, componente e HDMI) e ainda serve como navegador básico de internet. O toque de mestre do equipamento é a adição de uma pequena antena UHF, que vem dentro da caixa. A anteninha não faz feio e, dependendo do local, sintoniza todos os canais. Mesmo se precisar de uma antena externa – o que pode ocorrer em algumas áreas – o conversor Proview oferece o melhor custo-benefício. XPS-1000 PROVIEW PREÇO | R$ 300 (sugerido) WEB | www.proviewbr.com.br O QUE OFERECE | É o mais compacto dos conversores de baixo custo. Traz um programa navegador de internet básico e vem com uma pequena antena UHF