O MELHOR DA FESTA Hoje começa mais uma Campus Party. É a sexta edição do maior encontro de tecnologia, internet e ciência do País. Esta edição terá 8 mil participantes - no total, cerca de 250 mil pessoas devem passar pelo evento. A banda larga terá a velocidade recorde de 30 gigabits por segundo (Gbps), 10 a mais que o ano passado. Em 2008 eram 5 Gbps.