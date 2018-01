O Minimalista: Falsa torta de frutas de caroço INGREDIENTES 8 colheres (sopa) de manteiga sem sal fria, cortada em 8 pedaços, mais para untar o prato 1 1/2 xícara de farinha de trigo, mais para o rolo 1/2 colher de chá de sal 3/4 de xícara mais 2 colheres (sopa) de açúcar 1,5 quilo de pêssegos sem caroço e fatiados (cerca de 5 grandes) 1 xícara de cerejas com caroços ou descaroçadas 1 colher de sopa de suco de limão espremido na hora PREPARO Aqueça o forno a 400°C e unte com manteiga uma assadeira de 22 cm x 32 cm ou tamanho similar, reserve. Num processador de alimentos, junte 1 xícara mais 2 colheres de sopa de farinha, o sal e 1 colher de sopa de manteiga; "pulse" uma ou duas vezes. Adicione a manteiga e ligue o aparelho; processe até a manteiga e a farinha ficarem combinadas e a mistura parecer farinha de milho grossa, por cerca de 15 a 20 segundos. Lentamente, adicione 1/4 de xícara de água gelada pelo tubo de alimentação e processe até misturar apenas. Abra a massa numa vasilha plana, envolva em plástico e deixe no congelador por 10 minutos. (A massa pode ser guardada na geladeira por cerca de dois dias, ou congelada, embalada hermeticamente, por cerca de duas semanas.) Enquanto isso, numa vasilha grande, jogue as frutas e a farinha restante, 3/4 de xícara de açúcar e o suco de limão; coloque numa assadeira. Coloque a massa sobre uma tábua ou o balcão polvilhado com farinha e polvilhe mais farinha. Estique a massa até formar um disco com cerca de 30 cm de circunferência, adicionando farinha esticando e virando a massa quando necessário. Corte a massa em tiras de cerca de 8 cm de largura, depois corte-as de novo transversalmente em pedaços com cerca de 10 cm de comprimento. Espalhe os pedaços sobre as frutas formando um padrão quadriculado. Pincele a superfície da massa levemente com água e salpique com a colher de sopa de açúcar restante. Leve ao forno e asse até a parte de cima ficar marrom dourado e os sucos borbulharem, por 35 a 45 minutos. Transfira para um bastidor para esfriar; sirva morna ou na temperatura ambiente. Rendimento: 6 a 8 porções. Veja também: Mark Bittman ensina a fazer a falsa torta de frutas de caroço (em inglês) Mais vídeos e receitas do minimalista Mark Bittman