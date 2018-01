O Minimalista: Matambre 1 peça de capa de costela de 600 a 700 gramas Sal e pimenta 1 colher de sopa de orégano ou manjericão fresco, ou 1 colher (chá) do seco 1 colher de chá de cominho em pó 1 colher de sopa de alho fresco picado 1 maço de folhas frescas de salsa e coentro picadas, ou só de um deles 6 a 8 palitos finos de cenoura (1 cenoura média) 1 xícara de azeitonas verdes sem caroço 1 cebola roxa média fatiada 1 maço de agrião (as folhas) 2 colheres (sopa) de azeite de oliva PREPARO Aqueça o forno a 375°C. Use uma faca de desossar para abrir a capa de costela: trabalhando na transversal das fibras, faça um corte através do centro, mas só até a metade da espessura da carne. No topo desse corte, faça cortes perpendiculares, um em cada direção, desta vez no sentido das fibras. De novo, corte até a metade da espessura da carne. Repita os cortes perpendiculares na outra ponta do corte central. Os cortes devem lembrar a letra H. Em cima do corte central original, segure a faca paralela à carne e insira a faca. Fatie na sua direção, fazendo um bolso. Esse corte deve quase atingir a borda externa, a meia altura da espessura da carne. Repita no outro lado. Abra as bordas. Tempere a carne nos dois lados com sal e pimenta, depois coloque a carne com o corte para cima, o ladro largo de frente. Tempere com manjericão, cominho e alho e cubra com uma camada bem uniforme da mistura de salsa e coentro. Depois, disponha as cenouras, azeitonas e cebolas horizontalmente em toda a largura da carne. Espalhe uma camada homogênea de agrião sobre tudo. Enrole a carne como um rocambole; o veio da carne deve correr no comprimento do rolo. Amarre em três ou quatro pontos com barbante de açougueiro. Aqueça o azeite de oliva numa panela de ferro ou forma de assar grande o suficiente para acomodar a carne enrolada. Doure profundamente de todos os lados, cerca de 15 minutos no total, depois transfira a forma para o forno e asse por cerca de 30 minutos, até a carne ficar completamente cozida. Transfira para uma tábua de cortar e deixe repousar por 30 minutos antes de servir, ou coloque a carne numa assadeira limpa, coloque um prato com algo pesado em cima e deixe esfriar durante a noite. Tire o matambre da geladeira e fatie em pedaços de 1,3 cm a 2,5 cm de espessura cerca de uma hora antes de servir na temperatura ambiente. Rendimento: Pelo menos 6 porções. Veja também: Mark Bittman ensina a fazer o matambre (em inglês) Mais vídeos e receitas do minimalista Mark Bittman