O Minimalista: Molhos de salada VINAGRETE BÁSICO 1/2 xícara de azeite de oliva extra virgem 3 colheres (sopa) ou mais de um bom vinagre de vinho Sal e pimenta-do-reino moída na hora 1 chalota grande cortada em pedaços (opcional) PREPARO Junte os ingredientes exceto a chalota num liquidificador e ligue o aparelho: uma emulsão cremosa se formará em 30 segundos. Prove e adicione vinagre, uma ou duas colheres de chá de cada vez, até o equilíbrio do sabor lhe agradar. Adicione a chalota, se for usar, e ligue e desligue o aparelho algumas vezes até a chalota ficar picada dentro do tempero. Prove, ajuste os condimentos, e sirva. (Ele se conserva na geladeira por alguns dias.) Rendimento: Cerca de 3/4 de xícara MOLHO REAL RANCH 1 xícara de maionese 1 xícara de soro de leite 1/4 de xícara de coalhada natural Sal e pimenta-do-reino moída na hora 1/4 de xícara de cebolinhas e folhas de salsa frescas picadas (opcional) PREPARO Ponha maionese, coalhada num vidro médio com tampa hermética. Salpique um pouco de sal e muita pimenta-do-reino moída na hora. Adicione cebolinha e salsa se quiser, coloque a tampa, e chacoalhe vigorosamente o vidro por 30 segundos, aproximadamente. Prove e ajuste os condimentos. Use imediatamente ou refrigere por alguns dias. Ele se conservará por mais tempo sem as ervas frescas. Rendimento: 2 xícaras MOLHO DE IOGURTE-FETA 120g de queijo feta 1/2 xícara de iogurte puro, de preferência de leite integral 1/2 xícara de azeite de oliva, ou menos 1/2 xícara de hortelã fresca picada Casca e suco de 1 limão Sal Pimenta-do-reino moída na hora PREPARO Num liquidificador ou processador de alimentos, junte feta, iogurte, 1/4 de xícara de azeite de oliva, hortelã, casca e suco de limão; salpique sal e pimenta. Misture ou processe até amaciar, acrescentando mais azeite se for preciso para obter uma consistência macia. Você também pode bater com a mão, usando um garfo. Rendimento: Cerca de 1 1/2 xícara MOLHO DE ABACATE-MANJERICÃO 1 abacate 1/2 xícara de folhas frescas de manjericão 1 dente de alho Suco de uma ou mais limas 1/4 de xícara de azeite de oliva Sal e pimenta-do-reino moída na hora PREPARO Coloque todos os ingredientes num processador de alimentos ou liquidificador e bata até ficar macio; adicione algumas gotas de água se quiser um tempero mais fino. Rendimento: cerca de 1 xícara. VINAGRETE CREMOSO 1/3 de xícara de azeite de oliva extravirgem 3 colheres (sopa) ou mais de vinagre de vinho branco 3 colheres (sopa) de creme de leite azedo, iogurte ou maionese 1 colher (chá) de mostarda Dijon 1 chalota pequena em pedaços Sal e pimenta-do-reino moída na hora PREPARO Junte todos os ingredientes menos a chalota num liquidificador e ligue o aparelho. Uma emulsão cremosa se formará em 30 segundos. Prove e adicione vinagre, uma ou duas colheres de cada vez, até equilibrar o sabor ao seu gosto. Adicione a chalota e ligue e desligue o aparelho algumas vezes até a a chalota ficar picada dentro do tempero. Prove, ajuste os condimentos e sirva. Rendimento: Cerca de 2/3 de xícara VINAGRETE COM GENGIBRE 1 xícara de azeite de oliva extravirgem 1 pedaço de gengibre de 5 cm, descascado e picado grosseiramente 1 colher (sopa) de vinagre de cereja 2 colheres (sopa) de suco de lima fresco Sal e pimenta-do-reino moída na hora PREPARO Junte todos os ingredientes num liquidificador, usando bastante pimenta-do-reino. Adicione 1 colher de sopa de água quente e misture até o tempero ficar emulsificado. Fica melhor se ficar descansando por um dia antes de ser usado, para acentuar os sabores. Rendimento: 1 1/4 xícara MOLHO DE MISSÔ-GENGIBRE 1/4 de xícara de óleo de amendoim ou óleo 1/4 de xícara de vinagre de arroz 3 colheres de sopa de missô suave ou doce, como o amarelo ou branco 1 colher de sopa de óleo de gergelim escuro 2 cenouras médias, picadas grosseiramente 1 pedaço de gengibre fresco com cerca de 2,5 cm cortado em rodelas Sal e pimenta do reino moída na hora PREPARO Coloque todos os ingredientes menos o sal e a pimenta num processador de alimentos e "pulse" algumas vezes para picar as cenouras. Depois, deixe o aparelho funcionar por cerca de um minuto, até a mistura ficar macia e espessa. (Se quiser que fique mais cremosa, use um liquidificador.) Prove e adicione sal e pimenta a gosto. Rendimento: Cerca de 1 1/4 xícara Veja também: Mark Bittman ensina a fazer molhos para salada (em inglês) Mais vídeos e receitas do minimalista Mark Bittman