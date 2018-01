O Minimalista: Nachos gregos com molho de queijo feta INGREDIENTES 4 torradas de pão sírio, cortado em fatias 1 copo de azeite de oliva Sal 50g de queijo feta 1/2 copo de iogurte, de preferência de leite integral 1/2 copo de hortelã fresca 1 limão siciliano 1 cebola média picada Pimenta-do-reino a gosto 250 g de carne de carneiro moído 1 colher (sopa) de cominho 2 ou 3 tomates picados 1 pepino médio, descascado e picado 1/2 copo de azeitonas picadas PREPARO Aqueça o forno em 180°C. Coloque os pães sírios e regue com uma colher ou duas de azeite. Asse até que eles começem a ganhar cor, virando uma ou duas vezes, por aproximadamente 10 minutos. Salpique com sal, desligue o forno e mantenha os pães lá dentro, aquecidos. Em um mixer, processador, ou com ajuda de um garfo, junte o queijo feta, iogurte, 1/4 da quantidade de azeite, a hortelã, o suco do limão e raspas de limão. Acrescente uma pitada de sal e a pimenta. Processe até virar um molho. Coloque duas colheres de sopa de óleo numa frigideira, em fogo médio, e doure a cebola por 5 minutos. Acrescente o cordeiro, com uma pitada de sal e pimenta, e cozinhe por 10 minutos. Na montagem, coloque as torradas em um prato e, por cima, coloque a carne refogada, o molho, tomate, pepino e as azeitonas. Serve 4 pessoas. Veja também: Mark Bittman ensina a fazer nachos gregos com molho de queijo feta (em inglês) Mais vídeos e receitas do minimalista Mark Bittman