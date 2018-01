O Minimalista: Polvo galego Tempo: cerca de 2 horas INGREDIENTES 1 polvo com cerca de 1,5 kg Sal grosso 4 batatas de médias a grandes Páprica defumada Azeite de oliva PREPARO Degele o polvo se necessário por 24 horas na geladeira, ou por algumas horas em água fria trocada algumas vezes. Com uma tesoura, remova as pontas finas dos tentáculos e, cortando a membrana que os une, separe os 8 tentáculos e descarte a cabeça. (Ou então, cozinhe o polvo inteiro e corte-o depois de cozido.) Ferva água numa panela grande e salgue bem. Coloque o polvo na água e, quando ela tornar a ferver, cubra e ajuste o fogo para a água ferver suavemente. Cozinhe durante cerca de uma hora, até o polvo ficar macio. Enquanto isso, descasque as batatas e corte em fatias de 1,3 cm. Cubra as batatas com água e cozinhe até ficarem macias, por cerca de meia hora. Retire as batatas se ficarem prontas antes do polvo e as mantenha aquecidas. Quando o polvo estiver macio, remova e escorra. Coloque as batatas numa travessa e corte o polvo em pedaços (com a tesoura é mais fácil); cubra as batatas com ele. Salpique fartamente páprica, sal grosso e azeite de oliva, e sirva quente ou morno. Rendimento: 4 a 8 porções Veja também: Mark Bittman ensina a fazer o polvo galego (em inglês) Mais vídeos e receitas do minimalista Mark Bittman