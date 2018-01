O Minimalista: Pudim mexicano de tofu com chocolate Tempo: 10 minutos, mais 30 minutos resfriando INGREDIENTES 3/4 de xícara de açúcar 450g de tofu 230g de chocolate amargo ou meio amargo de alta qualidade derretidos 1 colher (chá) de extrato de baunilha 1 1/2 colher (chá) de canela em pó 1/2 colher (chá) de pimenta malagueta em pó, ou mais, a gosto Raspas de chocolate (opcional) PREPARO Numa panela pequena, junte o açúcar com 3/4 de xícara de água; espere levantar fervura e cozinhe até o açúcar ficar dissolvido, mexendo ocasionalmente. Esfrie um pouco. Coloque todos os ingredientes menos as raspas de chocolate num liquidificador e gire até ficar completamente macio e cremoso, parando a máquina para raspar as laterais se necessário. Divida em 4 a 6 forminhas e resfrie por pelo menos 30 minutos. Se quiser, guarneça com raspas de chocolate antes de servir. Rendimento: 4 a 6 porções. Veja também: Mark Bittman ensina a fazer o pudim mexicano de tofu em chocolate (em inglês) Mais vídeos e receitas do minimalista Mark Bittman