O Minimalista: Sorbet super simples INGREDIENTES 450g de morangos congelados ou outra fruta 1/2 xícara de iogurte, creme de leite fresco ou tofu 1/4 de xícara de açúcar, mais ou menos PREPARO Coloque todos os ingredientes num processador de alimentos com duas colheres de água. Processe até ficar misturado e cremoso, parando para raspar as paredes laterais do aparelho se for preciso. Se a fruta não se desmanchar totalmente, acrescente mais um pouco de água, uma colher de sopa de cada vez, tomando cuidado de não processar demais para não liquefazer o sorbet. Sirva imediatamente ou congele para mais tarde; se servir mais tarde, espere 10 a 15 minutos para o sorbet amolecer à temperatura ambiente. Rendimento: Ao menos 4 porções Veja também: Mark Bittman ensina a fazer o sorbet super simples (em inglês) Mais vídeos e receitas do minimalista Mark Bittman