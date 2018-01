O Minimalista: Zuppa arcidossana INGREDIENTES 2 colheres de sopa de azeite de oliva 125 g de linguiça italiana suave, sem a pele 1 xícara de cubos de cenoura 1 cebola grande picada 3 ou 4 dentes de alho picados 1 xícara de pão velho, cortado em cubos 225g de folhas de espinafre, lavadas e picadas grosseiramente 1/4 a 1/2 xícara de ricota salgada, cortada em cubos (queijo feta pode substituir) 1/4 de xícara de salsa fresca picada, opcional PREPARO Coloque o azeite numa panela grande ou frigideira funda e doure a linguiça em fogo médio, mexendo de vez em quando. Quando a linguiça estiver cozida completamente e deixando pedacinhos marrons na panela, adicione cenouras, cebola e alho, e continue cozinhando até os legumes começarem a amolecer e dourar, por cerca de 10 minutos. Salpique sal e pimenta. Adicione o pão na panela e mexa por um 1 ou 2 minutos; adicione o espinafre e continue cozinhando até amolecer (por 2 minutos). Adicione aproximadamente 2 xícaras de água e mexa para amolecer os pedaços dourados que tenham ficado na panela. Isto é mais um cozido que uma sopa, mas deve haver um pouco de caldo, por isso adicione mais uma xícara de água se for necessário. Quando o caldo estiver com a consistência de um molho de carne ralo, transfira com uma concha para tigelas de servir e espalhe em cima o queijo ou um pouco de salsa picada se tiver. Sirva imediatamente. Rendimento: 4 porções Veja também: Mark Bittman ensina a fazer zuppa arcidossana (em inglês) Mais vídeos e receitas do minimalista Mark Bittman