O modo envio do produto pode encarecer bastante o preço final Um ponto importante ao comprar do exterior é a forma de envio que você vai escolher para que seu produto chegue ao Brasil. A primeira opção que aparece nos sites internacionais é o envio simplificado, adequado para produtos mais simples, porém alguns produtos não são enviados dessa forma e na hora do pagamento só aparece o serviço de envio definido pela loja. O envio simples é o mais demorado leva em media de três a cinco semanas. Dependendo do lugar de onde a loja envia o produto, a espera pode chegar a dolorosos e angustiantes três meses, tempo necessário para o produto vir do outro lado do planeta, ser avaliado pela alfândega e finalmente ser encaminhado a seu destino final. O principal motivo da angústia é que esses produtos normalmente não podem ser rastreados, isto é, não tem como você saber a quantas anda o envio da sua encomenda. A encomenda expressa, um pouco mais cara, é mais rápida, mas muitas vezes não-rastreável. É uma troca baseada na confiança: você paga menos para receber o produto, mas vai ter que lidar com a ansiedade e a angústia envolvida na espera do produto. Dependendo do site de compras (e do lugar de onde o produto é enviado) é possível contratar um tipo de entrega especial "de luxo", rastreável e mais barata que os serviços de entrega privados. O nome desse serviço varia, mas normalmente o site o oferece com o nome SAL ou EMS. A opção mais rápida, e conseqüentemente mais cara, é o envio por serviços de entregas privados, como Fedex e UPS. É bastante rápido, rastreável e confiável, mas você paga o preço pela comodidade. Uma encomenda que levaria meses para chegar ao Brasil pode chegar em 5 dias, com segurança. O principal porém desse tipo de serviço é que a chance de você escapar da fiscalização alfandegária é praticamente nula. O único lado bom dessa história é que você nem precisa se preocupar para pagar as taxas. O courrier paga as taxas por você e entrega o produto na sua porta. Mas aí está a pegadinha... Você precisa pagar no ato da entrega o valor da taxa, em dinheiro e com troco certo, para pegar a encomenda. E caso você esteja desprevenido, eles só voltam uma vez. Se deixar passar, você terá que buscar o item no centro de distribuição da empresa, que normalmente fica próximo aos aeroportos da sua região. J.A.