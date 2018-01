'O mundo sabe que vocês são os melhores', diz Dilma em carta à seleção A presidente Dilma Rousseff não se encontrará com a seleção brasileira antes do início da Copa do Mundo, mas enviou nesta quarta-feira uma carta incentivando os jogadores e a comissão técnica, dizendo que eles fazem parte de uma linhagem que transformou o jogo "cintura dura", inventado pelos ingleses, numa "nova forma de arte."