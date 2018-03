O mundo, vasto mundo, dos "otakus"

Já ouviu falar nos otakus? Apesar do nome um tanto estranho, eles nada mais são do que pessoas - nikkeis ou não - absolutamente apaixonadas pela cultura japonesa. Os animês, é claro, estão mais do que na mira dessa galera. Veja Também: - Eles dão voz aos animês "Quando entro nos eventos, todos me conhecem", conta o dublador Hermes Baroli , de 32 anos, que empresta a voz para Seya, herói do Cavaleiros do Zodíaco. "Eles são fãs mesmo. Acompanham nossa carreira e sabem as falas do personagem melhor que eu." O interessante é que, no Brasil, o termo otaku tem significado diferente. No Japão, designa os fanáticos por um assunto e soa pejorativo. Por aqui, no entanto, é uma gíria (pouco conhecida pelo grande público) para a turma que curte mangás e animês. Atenção: para as mulheres, o nome é otome. São eles que transformam dubladores como Baroli em ídolos. Para os fãs: ele acabou de fazer em seu estúdio, o Dubrasil, a série Saga do Inferno, dos Cavaleiros, que deve ser exibida ainda neste ano no Cartoon. Para os interessados: ele ensina dublagem (http://www.centraldubrasil.com.br/).