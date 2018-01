O negócio é passar bem No seu primeiro texto publicado no JT sobre vinhos, em 1979, Saul falou com entusiasmo dos californianos, que pouco antes tinham derrotado os grandes franceses numa degustação célebre (o Julgamento de Paris). Apesar de elogiar a novidade, deixou bem claro o equilíbrio de crítico e declarou que achava bobagem a disputa entre o Velho Mundo e o Novo Mundo: escreveu que ficava com ambos, desde que fossem bons. Nos 30 anos seguintes publicou a resenha de milhares ( sem exagero) de vinhos provados, sem preconceito algum. A preocupação constante era com o vinho do mundo real, aquele que as pessoas podiam pagar. Nas colunas e na sua vida de viajante e bon vivant apareciam grandes vinhos, como seus queridos Montrachets do Domaine de La Romanée-Conti e as inúmeras safras favoritas de Vega Sicilia. As crônicas, que publicava na revista Gula com o título escancarado de quem passava bem Confesso que Bebi, narravam suas libações parisienses com líquidos preciosos. Mas, nos artigos de jornal voltava constantemente aos vinhos para o cotidiano: os Malbecs e Carménères, os argentinos e chilenos, a bom preço. E sua recente afeição pelos moscatéis espumantes brasileiros. O mais importante para Saul era que o vinho desse prazer com a comida, e não que fosse bebida usada para ostentação e esnobismo. Veja também: Bons vinhos até o fim A. P. Quartim de Moraes: 'Afiado e generoso' A mesa da família em Jaú Dias Lopes ‘Porco bom é o caipira, criado com lavagem’ Saulzice típica: vinho branco com bacalhau Teorias do Saul sobre harmonização Fotos de Saul Galvão A última coluna para o Paladar tratava justamente de vinhos acessíveis provenientes de uma região cara: Bordeaux até 69 reais. No seu já clássico livro de consulta, o indispensável Tintos & Brancos, anuncia, no prefácio: "Se não dá para tomar um Mouton, por que não um grande do Chile? Há muitos tintos, brancos e rosados para todos os bolsos." Com sua estatura de degustador poderia ter se limitado a falar só sobre grandes rótulos, mas preferiu continuar descobrindo virtudes nos vinhos simples. Começava as degustações com cerveja "para limpar a serpentina". E terminava com um cálice de Porto. MOMENTO INESQUECÍVEL "Na visita à Maison Krug, Rémy Krug serviu uma poesia, um champanhe Clos de Mesnil 1988, um Blanc de Blancs de Mesnil, a melhor área para Chardonnay em Champagne. Talvez o melhor champanhe que já tomei. No fim de uma longa degustação, Rémy serviu mais duas taças e me convidou a voltar ao hotel. ‘Vai você porque daqui não saio enquanto não tomarmos a garrafa’, respondi em tom de brincadeira. Ficamos e tomamos tudo." O PRIMEIRO RESTAURANTE Saul fez a primeira visita solo a um restaurante aos 13 anos. O garoto de Jaú foi ao Brahma, no Centro de São Paulo, pediu filé de pescada com molho de camarão e gostava de dizer que foi " tratado e servido com dignidade". UM NOBRE DE ALMA Grande amigo de Saul e companheiro de degustações, José Oswaldo do Amarante conta um episódio divertido, durante uma viagem que fizeram à Argentina: "Depois de uma vista ao produtor argentino O. Fournier (registrada na foto acima) Saul e eu fomos jantar, em Mendoza, no restaurante 1884, do chef Francis Mallmann. Saul, de caneta em punho, comia, bebia e não parava de anotar. Certo momento, parou e disse: "O que eu queria mesmo era ser nobre, sabe? Beber, comer e fazer tudo que faço, mas sem ter que escrever depois." PRIVILÉGIO "Provar um branco Montrachet em qualquer lugar do mundo já é um grande privilégio. Agora, degustar um Le Montrachet Marquis de Laguiche 2000 saído da garrafeira do produtor Joseph Drouhin, no meio do vinhedo que o gerou, olhando para a cidadezinha de Puligny, é algo que fica para sempre na memória e no paladar. No fim da tarde, depois de visitar as vinícolas e vinhedos, meu anfitrião e diretor da empresa parou o carro em frente à placa Montrachet, tirou do porta-malas uma garrafa e três copos de degustação e serviu o vinho em temperatura ideal. Foi de arrepiar. Já bebi outros grandes brancos, mas nunca em circunstâncias tão especiais. Montrachet é provavelmente o melhor branco seco do mundo." PASTA 007 Tem gente que leva a pasta cheia de documentos para a reunião no escritório. Saul levava a sua para o restaurante – carregada com um kit de oito copos especiais para degustação e o vinho que iria provar. Essa era sua marca registrada (além do bigode), mas não era exclusiva: todos os integrantes da Confraria do Amarante, de que Saul fez parte por 25 anos, têm sua mala de degustação, apelidada de ‘pasta 007’ . MESA PERSONALIZADA A mesa redonda, afastada do movimento, num canto discreto do restaurante North Grill, no Shopping Frei Caneca, é conhecida como a mesa Saul Galvão – até no sistema da casa ela leva o nome do crítico. Era ali que, desde 2004, inicialmente às segundas e depois às quintas-feiras, Saul se reunia com amigos para comer e comandar as degustações de vinhos, sempre no almoço. A posição era estratégica, colada à adega, o serviço dedicado – Santana era o garçom que sempre o atendia –, mas a mesa tinha um defeito: era escura demais para quem precisava ler com atenção rótulos e mais rótulos. Um dia Saul mencionou a dificuldade. Na degustação seguinte, antes de anunciar se ia comer um "ciscante", um "nadante" ou partir para a picanha de porco, viu que uma luz tinha sido instalada ali. A mesa Saul Galvão é, desde então, a mais iluminada do restaurante.