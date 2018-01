O ‘New York Times’ e o futuro dos jornais: ser ousado é a nova regra Bill Keller tem 60 anos. Eric Schmidt, 53. O primeiro é o diretor de redação do New York Times – o jornalista mais forte do jornal mais forte dos EUA. O segundo é presidente do Google. Os dois se encontram com frequência para conversar e, nessas conversas, três assuntos predominam. O primeiro são novos formatos para propaganda online. Keller acredita no modelo de propaganda online. O segundo é a tecnologia por trás de agregação de notícias em sites. O tráfego que sites de agregação enviam para o Times interessa. Por fim, conversam sobre SEO. Search engine optimization. É uma técnica sobre a qual blogueiros adoram falar: adaptação de sites para que apareçam melhor nos sistemas de busca. O diretor de redação do New York Times é do Vale do Silício. Cresceu em San Mateo, na região, nasceu no hospital da Universidade de Stanford. E, quando o jornal da universidade decidiu inaugurar seu novo prédio, convidou Keller para dar uma palestra sobre o futuro dos jornais. Foi quinta-feira passada. "Quando a internet veio", diz, "nós não a compreendemos". Para ele, os jornais reagiram de forma defensiva e nada criativa à rede. Não perceberam nem as oportunidades que ela trazia, nem as ameaças. No Times, a revolução online só aconteceu há quatro anos, quando a direção parou de encarar o site e o papel como entidades distintas. Velhos jornalistas acostumados ao papel são atraídos pelo site e a garotada digital sente-se fascinada pelo produto vendido em bancas. Quando reunidos, a criatividade flui. Ao perceber isso, Keller fez com que a transição de um ambiente para o outro fosse indolor e simples. Quem é do jornal, se quer passar para o site, pode ir e mantém o salário. E vice-versa. Os tempos estão difíceis para os jornais, nos EUA – e o Times é que está enfrentando com mais coragem a crise. A regra é experimentar. Foi assim com o Times Select, a tentativa de cobrar por parte do conteúdo. Por um tempo, os colunistas de opinião e os arquivos permaneceram fechados para pagantes. No final de 2007, abriram o site todo. Gratuito. "Eu estive nas duas reuniões, a que decidiu pela cobrança e a que reverteu a decisão", conta. Segundo Keller, os números apresentados à diretoria eram irrefutáveis: abrir todo o conteúdo e aumentar a audiência daria mais retorno em venda de propaganda do que o dinheiro angariado com assinaturas. Dinheiro não foi o único motivo. Na internet, um jornal com a história do Times vale mais do que as notícias do dia. Seus arquivos são preciosos e, no site, eles são apresentados em páginas temáticas. A página sobre Israel, por exemplo, não leva apenas ao noticiário recente. É quase um guia enciclopédico para tudo de importante que já saiu sobre o país. É como um mini-site dentro do site só possibilitado pela existência de um arquivo gratuito. As páginas temáticas aparecem sempre bem alto, perto da Wikipedia, nos resultados de busca do Google. (Este redesenho veio após as conversas com a turma do Google.) Quando Keller diz que experimentar é a regra, fala sério. Nenhuma ideia é ousada demais. No ano passado, quando o correspondente em Moscou escreveu uma série de reportagens a respeito da Rússia sob Putin, decidiu por conta própria encomendar a tradução para o russo de seus textos e os publicou num dos blogs políticos mais populares da Rússia. E isso antes de enviar os textos para seus editores – queria saber o que os russos achavam. Assim, suas opiniões foram aproveitadas na edição final. Mesmo com a crise econômica, a arrecadação com propaganda online continua a crescer no Times. Mas ainda não paga a redação. "Há bons sites de informação na internet", diz. "Mas são poucos." Um blogueiro não tem os recursos para enfrentar uma cobertura de guerra, não tem os advogados para encarar a pressão de políticos ou do governo. Keller acredita que a internet ainda oferecerá alternativas fortes aos jornais. Só que ainda não aconteceu. Quando acontecer, tais alternativas serão jornalismo profissional. E, ele garante, o New York Times estará no jogo. O colunista passa um ano em Palo Alto, na Califórnia