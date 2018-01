O novo menu de Pierre Gagnaire

PARIS - Uma placa vermelha discreta é a garantia de que se está no lugar certo. Suba alguns degraus e escolha a porta à direita para entrar no universo três estrelas de Pierre Gagnaire em Paris. No salão acarpetado, com paredes revestidas de madeira e mesas com toalhas brancas, tudo funciona de maneira orquestrada. A equipe, de uniforme impecável e postura militar, parece adivinhar cada desejo. Na fria quinta-feira da semana passada, o Paladar provou o novo menu degustação de outono do mestre Gagnaire (preço: 265). Foram oito pratos e "a grande sobremesa", dividida em cinco surpresas. Para começar, uma taça de champanhe rosé, pães quentes (de castanha, baguete e brioche) e manteiga. Os pratos começam a chegar em série, como pinturas coloridas, servidos em louças com design moderno. Na boca, a contemporânea brincadeira de contrastes de texturas, o pastoso e o crocante; e de sabores, o doce e o amargo. O novo menu não tem um ápice, tem alguns pontos altos, como os deliciosos camarões imperiais de Bassin de Morennes com infusão de erva-doce; e a seleção de queijos (foto). Já o creme de foie gras sucumbe ao amargor da geleia de azeitonas pretas que o acompanha. Faz falta uma boa carne. Para acompanhar, o Chablis Premier Cru La Forest. Troca de guardanapo e, voilà, as sobremesas. Lindas e deliciosas como o mil-folhas desconstruído com moranguinhos e o gâteau de chocolate. Por fim, bombons delicados servidos numa caixa como minijoias. Inoubliable! Pierre Gagnaire – 6, Rue de Balzac, Paris, 8.º, 33 1 5836 1250.