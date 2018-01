O outro lado do ajuste

Restam 55 cidades, das quais 18 capitais, que ainda vão esperar a disputa em segundo turno para definir seus prefeitos, mas, na economia, as atenções já se voltam para o processo de discussão e votação do novo regime fiscal previsto na PEC 241/2016, no Congresso. Se tudo correr como pretende o governo, a proposta de emenda constitucional que fixa um teto para os gastos públicos, congelado em termos reais ao menos pelos próximos dez anos, estará pronta para ser promulgada até o fim do ano.

Já é consenso que a fixação de um teto para as despesas públicas configura apenas uma etapa necessária, mas não suficiente, do reequilíbrio das contas públicas capaz de estabilizar a dívida bruta pública em relação ao PIB. Sem a reversão da trajetória explosiva dos gastos com a Previdência Social, responsável por praticamente metade das despesas primárias do governo, apenas a imposição de um teto para os gastos não daria conta do recado. Para garantir o equilíbrio fiscal e conter a evolução da dívida, ficaria faltando recuperar a arrecadação pública.

Na visão do governo, reverter a trajetória da dívida bruta e afastar as sombras de insolvência do setor público é a ação que abriria espaço para a retomada de níveis consistentes de confiança, a partir da qual a predisposição ao investimento ganharia corpo naturalmente. O raciocínio é o de que a volta do crescimento depende da expansão dos investimentos e este é caudatário da confiança advinda da estabilização – se possível, da redução – da dívida pública em proporção do PIB.

Mas, se a lógica desse circuito é incontroversa, sua execução não é automática e os riscos de que emperre em alguma etapa do processo não são pequenos. A concentração do debate fiscal no lado das despesas parece estar encobrindo a realidade de que o problema dos déficits primários, que impulsionaram a deterioração da solvência do setor público, não se limitam ao longo período em que as despesas públicas avançaram acima da evolução do PIB. A forte queda da arrecadação de tributos, com origem na recessão que se instalou a partir do segundo trimestre de 2014, também é parte substantiva da crise fiscal em curso.

Prova disso é que, por duas décadas e meia, as contas primárias foram equilibradas e até mesmo fortemente superavitárias, apesar do aumento das despesas persistentemente acima do PIB. O reflexo dessa situação na evolução da dívida bruta é evidente. De um pico de 81% do PIB, em 2012, a dívida cai, quase sem interrupções, até menos de 60% do PIB, em 2014, a despeito da crescente progressão dos gastos. A partir de então, em menos de três anos, a relação dívida/PIB avança 15 pontos porcentuais e supera 70% do PIB sem parecer encontrar um limite.

É com a perda de receitas que a trajetória inflete de forma explosiva, uma vez que o formato da curva não se altera quando se retiram as reservas internacionais e os swaps cambiais da dívida bruta total. Só a arrecadação federal, nesse período de forte recessão, encolheu em um terço, no que se refere aos tributos sobre a produção, e um sexto, em relação ao faturamento. As receitas públicas também foram negativamente afetadas pela contração no mercado de trabalho, que ceifou, desde meados de 2014, quase três milhões de postos de trabalho formais. O desemprego e a volta à informalidade de muitos trabalhadores afetou, fortemente, tanto a arrecadação de impostos quanto – e ainda com mais intensidade – as receitas da Previdência.

O equilíbrio das contas públicas, nas crises fiscais anteriores, foi obtido com aumentos de carga tributária, sendo que os mais expressivos, somando quase 5 pontos porcentuais, se deram no Plano Real. Como até aqui o governo Temer tem descartado a hipótese de elevar tributos, para alcançar o prometido ajuste fiscal é inevitável que promova uma política econômica ativa visando a impulsionar o nível de atividades e reverter o desemprego. Recuperar a arrecadação, via crescimento, é, em resumo, o outro lado do ajuste fiscal.