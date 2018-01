O ovo campeão do Paladar

Como o tema do Paladar nesta edição são os ovos de autor, a equipe do caderno resolveu fazer o ovo. A brincadeira começou com a escolha da matéria-prima: sacos de chocolate francês Valrhona e dos belgas Callebaut e Belcolade de diferente procedência e variadas porcentagens de cacau foram colocados sobre a mesa de reunião de pauta. Cada jornalista provou todas as variedades e fez sua receita usando "punhados" como medida oficial. Os saquinhos numerados foram levados a Fabrice Lenud, que confeccionou 11 ovos. Fez às cegas - quer dizer, tão as cegas quanto possível para um especialista. De cara, ele achou os dois ovos que fizemos como "pegadinha", misturando tudo. "Pensam que eu sou bobo, este aqui mistura marcas, que derretem em temperaturas diferentes, vai ficar horroroso", disse. "Este é da Valrhona, Manjari." Na degustação às cegas Ilan Kow também percebeu: "Este ovo 10 não dá nem para mastigar." Comentários implacáveis eliminaram os ovos, um a um. "Nossa, este tem gosto de peixe", "Desagradável." "Muito cítrico." Ficaram para o final apenas dois ovos. O número 3, de Luiz Ligabue, feito 100% de chocolate Manjari, da Valrhona. E o campeão, o 11, de Lucinéia Nunes, feito com chocolate Belcolade. A receita é a seguinte: 3 punhados de chocolate ao leite (44% de cacau) e 1 punhado de chocolate amargo (71% de cacau). Os chocolates da linha profissional, usados pelo Paladar, são vendidos apenas para pessoas jurídicas. Barry Callebaut - Barra Doce (tel. 5543-6652) e Central do Sabor (tel. 3229-7800) Belcolade - Informações pelo tel. 0800-7717872 Valrhona - Informações com Carlos Henrique pelo e-mail: carlos.has@hotmail.com