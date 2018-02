O plantio direto, na ponta do lápis

Ocusto de produção do feijão em sistema de plantio direto no sudoeste paulista é de R$ 2.852,41 por hectare, aponta estudo do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura paulista. O trabalho, feito pelos pesquisadores Marli Dias Mascarenhas Oliveira, Cristina Fachini, Edison Ulisses Ramos Jr. e Marcio Akira Ito, mapeou, na região de Capão Bonito, propriedades com área média de 100 hectares, produtividade de 50 sacas/hectare e colheita semi-mecanizada. "Produtor tecnificado, que faz rotação de cultura e com área mínima de 80 hectares. Esse é o perfil do produtor de feijão que faz o plantio direto", diz Marli.

Segundo o estudo, o item que mais pesa no custo operacional total (COT) é o maquinário (28,3%), seguido pelo adubo (18,6%). "A quantidade de horas-máquina refere-se ao trator e à irrigação. O adubo é puxado pela ureia."

O item herbicida/inseticida/fungicida corresponde a 13,6% dos custos. Embora o cálculo não tenha sido feito, Marli acredita que o custo da lavoura com plantio direto é menor do que o de lavoura que não usa a técnica, pois "no plantio direto não há gasto com máquinas no preparo do solo", afirma.

O produtor Sidney Hideo Fujivara, de Capão Bonito, usa o plantio direto há 17 anos e diz que, sem bem executado, só traz vantagens. "Além de evitar erosão, a técnica proporciona o uso mais eficiente da água, pois mantém por mais tempo a umidade do solo. Com isso as lavouras sentem menos os veranicos em cultivos de sequeiro e também têm menor custo com irrigação."

"Sem os pré-requisitos básicos do plantio direto - não revolver o solo, rotação de culturas e manutenção da palhada - não há sucesso na tecnologia", diz o agrônomo Ney Eduardo Alves, de Taquarituba. "Na safra passada quem fez o plantio convencional teve sérios problemas com erosão." / F.Y.