O poder inesperado dos independentes

Até pouco tempo atrás, jogo independente era praticamente lenda. A era de ouro dos indies foi antes mesmo da popularização da internet – em 1991 –, quando jogos shareware (que ofereciam funcionalidade limitada ou apenas algumas fases) reinavam nos BBS e eram vendidos em coletâneas, normalmente em revistas que acompanhavam CD-ROMs. Foi nesse sistema que entraram grandes empresas como a iD Software (com DOOM e Quake), 3D Realms (com Duke Nukem 3D) e Epic (de Unreal Tournament). Games em caixinhas foram dominando o mercado, corporações gigantes se apoderaram do negócio e os independentes foram pouco a pouco perdendo força. Apenas depois dos primeiros Mods (veja ao lado) o jogo começou a virar para o lado dos independentes. Mesmo com as modificações, levou quase uma década para os jogos indies ganharem impacto novamente. Games em flash, criados para serem jogados em navegadores web, foram a única saída para jovens programadores. O site Newgrounds (www.newgrounds.com) se tornou o grande ponto de encontro da comunidade independente. Foi lá que surgiu Alien Hominid, um insano tributo aos grandes jogos de tiro do passado. Seus desenvolvedores, um grupo de jovens denominados The Behemoth, até chegaram a lançar o jogo para consoles, mas as vendas foram desanimadoras, mesmo o jogo recebendo excelentes críticas da imprensa. O custo de produção e distribuição de um game para console é alto demais. Foi apenas com o lançamento da última geração de consoles de videogame, com o Xbox 360 no final de 2005, que as coisas ficaram interessantes para os independentes. Com o lançamento do Xbox Live Arcade, uma loja online que oferecia jogos casuais, sem caixinha, por preços baixos, a realidade rapidamente mudou e uma nova era foi vista no mercado. Geometry Wars: Retro Evolved, um minigame feito nas horas vagas por funcionários da Bizzarre Creations, um famoso estúdio de desenvolvimento de games, rapidamente se tornou o jogo mais rentável da loja online. Com gráficos simples e jogabilidade frenética, Geometry Wars provou que jogos simples e caprichados vendem bem e podem dar muito lucro. Por conta disso, vários novatos se aventuraram com excelentes resultados na distribuição online. Alien Hominid foi um sucesso de vendas no Live Arcade, e outro game do The Behemoth, Castle Crashers, é ansiosamente esperado pelos jogadores. O preço em conta dos jogos vendidos digitalmente também é, em grande parte, um dos fatores que atraem tanto jogadores quanto desenvolvedores. Um game de primeira linha não sai por mais que uns R$ 20. Dessa soma, em alguns casos 2/3 do dinheiro ficam com o fabricante do console. A parte que o desenvolvedor fatura é, surpreendentemente, mais do que conseguiria com uma distribuidora. Como os custos envolvidos são muito altos, em geral o desenvolvedor fica com 15% do custo final do jogo. Hoje, o PlayStation 3 já apresenta um competente canal de distribuição digital de games. O Nintendo Wii está para lançar sua loja online. No PC, o serviço de distribuição online Steam movimenta quase o mesmo que suas lojas físicas – que perdem mais consumidores a cada dia. Grandes empresas, como Capcom, Konami e Square Enix estão lançando games nesse formato. Desse jeito, os games em caixinha estão com os dias contados.