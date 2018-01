O portal iG lançará loja de músicas ainda em 2006 O Internet Group, que reúne as operações do portal iG, iBest e o serviço de banda larga BrTurbo, apresentaram o balanço de suas operações nesta terça, com destaque para o número de usuários de banda larga, que superou o 1º milhão de assinantes, com crescimento de 64% no último ano. O objetivo da empresa, afirmaram os executivos, é alcançar a liderança no acesso rápido, desbancando o portal Terra, que já conta com 1,5 milhão de assinantes de banda larga. O Internet Group também mantém um bom número de usuários de serviços de conexão discada, com cerca de 3 milhões de usuários ativos. Música digital Além do incremento na base de usuários de banda larga, o portal iG também terá mais uma novidade até o final do ano: uma loja de música digital. A empresa, contudo, não divulgo detalhes sobre o modelo de negócio que será adotado pelo serviço ou as gravadoras que fornecerão canções para o portal.