O primeiro concorrente do iPhone 3G

O modelo de terceira geração (3G) do iPhone, o mítico celular da Apple, ainda nem foi lançado e já ganhou um concorrente, o Touch Diamond do fabricante HTC. O supercelular foi apresentado na terça-feira em Londres, na Inglaterra, e começará a chegar na Europa no mês que vem, a mesma época que, segundo rumores, a Apple apresentará o iPhone 3G. As tecnologias de terceira geração permitem se conectar à internet pelo telefone com uma velocidade maior. O iPhone, lançado em junho do ano passado nos Estados Unidos, não é compatível com a tecnologia. No Brasil, a previsão é de que o Diamond será vendido a partir do último trimestre, próximo à data que a Claro divulgou na semana passada que colocará o iPhone à venda no País. A dúvida é se a operadora, que não quis dar entrevista, trará o modelo 3G ou a versão atual do telefone da Apple. O Diamond é um 3G completo. Ele transmite em alta velocidade tanto para fazer download (baixar dados da internet para o celular) quanto para upload (enviar dados a partir do aparelho para a rede). Com isso, fica mais rápido, por exemplo, colocar um vídeo no YouTube direto do telefone ou publicar uma foto em um blog. Quase todos os celulares 3G só têm alta velocidade no download. Essa tecnologia, conhecida como HSUPA, também depende da compatibilidade com as redes das operadoras. EFEITOS 3D O Diamond é o primeiro celular da HTC sem cara de "executivo", ou seja, ele não se parece tanto com um computador de mão. Ele tem uma tela sensível ao toque e cada função é estilizada com efeitos gráficos. A lista de contatos é parecida com um álbum de fotos e basta arrastar o dedo sobre a tela para "rolar" entre a face de cada uma das pessoas registradas. Se você tiver músicas no celular, também vê um efeito parecido ao navegar pelas capas dos CDs. Já as imagens do álbum de fotografias caem uma sobre as outras. É efeito que não acaba mais. Até a visualização de mensagens de texto (SMS) é especial. Os textos surgem de baixo para cima (ou o contrário) girando quase em espiral. Os e-mails são exibidos dentro de um envelope. "O foco do Diamond são os consumidores multimídia. No entanto, acho que todos nós (os presentes) somos usuários ‘executivos’, e ainda assim queremos ter o telefone mais atrativo dentro do nosso bolso", disse Florian Seiche, vice-presidente da HTC para a Europa, durante a apresentação. O Touch Diamond não tem o controle de zoom com os dedos do iPhone, mas ele aproxima e afasta ao contornar o botão principal com os dedos. Esse controle já estava presente em outros modelos da HTC, que utilizam um botão giratório. O aparelho incorpora funções que começam a se tornar comuns nos celulares, como acesso à internet sem fio (Wi-Fi) e GPS embutido. Também tem 4 gigabytes de memória interna. Ele ainda é fino, 1,13 centímetros de espessura. Isso tem um preço. A duração da bateria é menor. O repórter viajou a convite da HTC.