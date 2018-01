O pseudocereal que vem dos Andes

Não fosse a criatividade na hora de prepará-lo, o amaranto, que começa a marcar presença nas prateleiras dos supermercados, entraria para a categoria dos alimentos funcionais e de sabor insosso. O chef boliviano Checho Gonzáles, do Ají, passou alguns dias testando o ingrediente que é rico em fibras e proteínas e teve boa surpresa. "Em flocos pode ser usado em quibes, para empanar carnes ou dar textura às sopas e caldos", explica. "Já os grãos, depois de hidratados, estouram como a quinoa e substituem bem o cuscuz marroquino." Em suas mãos, o pseudocereal originário dos Andes virou uma farofa bem temperada, com tomate e milho, servida com supremo de frango. "Na receita original uso quinoa. Mas gostei do resultado com o amaranto", diz o chef. Ele também experimentou empanar cherne com amaranto antes de fritar. Resultado: crosta sequinha e a neutralidade do amaranto não interferiu no sabor suave do cherne, que foi servido com molho aioli. Veja também: Receita de supremo de frango e farofa de amaranto Bochechas crocantes de cherne