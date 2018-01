O que a Microsoft quer com o Yahoo! Já faz mais de uma semana que a Microsoft ofereceu US$44,5 bilhões pelo Yahoo! É 60% mais do que a empresa vale na Bolsa de Valores – e, por isso mesmo, recusar é um problema. A decisão do conselho de acionistas pela venda ou não talvez ainda demore. Mas, se optar pela recusa sem apresentar excelentes argumentos, corre risco até de processo. Qualquer um que tenha ações do Yahoo! tem o direito de questionar na Justiça uma decisão que dê prejuízo grande. A turma do Yahoo!, se desejava continuar independente, está em xeque. O objetivo da Microsoft com a oferta é evidente. Trata-se de uma tentativa de enfrentar o Google em várias áreas da web. Talvez faça sentido: juntos, os três concorrentes são os únicos sites de busca que realmente importam. Segundo números da Comcast, 60% das buscas realizadas em 2007 foram feitas utilizando o sistema do Google; o Yahoo! seguiu em segundo com 23% e o MSN, da Microsoft, terminou em terceiro com 10%. Unidos numa única empresa, Microsoft e Yahoo! teriam pouco mais da metade do alcance do principal adversário. A perspectiva é bem melhor para a nova empresa quando se trata de webmail. Neste quesito, o Gmail do Google está muito distante de ambos. O Yahoo! Mail é o sistema mais popular do mundo e fornece endereços eletrônicos para 262 milhões de usuários; o Hotmail, da Microsoft, fica bem próximo: 256 milhões. O Gmail serve apenas a 86 milhões de pessoas. Meio bilhão de usuários nas mãos da nova gigante seria uma marca respeitável. Passar batido pelos números deste novo concorrente imaginário, que a revista britânica The Economist batizou de Microhoo!, não adianta muito. Sugere a impressão de que o negócio faz sentido e que a nova empresa se apresentaria como – enfim – um concorrente de peso para encarar o Google. Mas isso não é necessariamente verdade. Juntar duas empresas de tecnologia é complicado à beça, principalmente quando atuam no mesmo ramo. Veja-se os casos de Yahoo! Mail e Hotmail. No primeiro momento funcionarão em separado. Mas, em algum ponto do futuro, será preciso juntá-los. Não faz sentido manter duas equipes de engenheiros e dois softwares completamente diferentes dedicados a um mesmo fim. A Microsoft já viveu isso em 1996, quando comprou o Hotmail. O sistema original rodava em Linux. Foi convertido para Windows – e a turma do Yahoo! sabe o quanto seus talvez futuros parceiros perderam naquele período. Afinal, o Hotmail ficou por um tempo tão problemático que um bom naco de usuários migrou para o concorrente Yahoo. A Microsoft é craque em fazer coisas assim. Comprou o então líder do mercado – o Hotmail – e terminou em segundo lugar. Essa, diga-se, era uma lição que a Microsoft deveria aprender. Quando o Yahoo! compra alguma coisa boa não estraga. Veja o caso do Flickr que era um dos melhores sites de armazenamento de fotografias da rede e continuou sendo. O Yahoo! Photos era um fracasso. Acharam por bem comprar a empresa independente que fazia sucesso. Com o passar do tempo, o site fracassado desapareceu e um usuário ou outro reclamou – mas quem migrou para o Flickr o fez feliz. Quais as chances de a Microsoft incorporar essa cultura via Yahoo? Mais provável que o Yahoo! decaia lentamente até que a morte o tome de vez. Será um processo doloroso de ver. É como diz o clichê: cachorro velho não aprende truque novo. Que quer, afinal, a Microsoft? Não era uma empresa de software? Ainda é. Mas a economia está mudando. O Google invade sua praia e vai haver mais gente digitando texto ou preenchendo planilha online. Daqui a dez anos é possível que a idéia de comprar programas numa caixa pareça absurda a muitos de nós. Um passado tão remoto quanto o do telefone fixo. E quem vai financiar programas de graça? Anunciantes. Na internet, quem tem os sistemas de busca domina o mercado de anúncios. *pedro.doria@grupoestado.com.br